Экс-глава Херсонской ОГА, который проходил по делу Гандзюк, сбежал из Украины - СМИ

Как мужчина призывного возраста выехал из Украины во время мобилизации - пока непонятно

Бывший глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, которого ранее отец убитой активистки Гандзюк обвинил в связях с заказчиками убийства, уехал за границу. С собой он якобы забрал всю свою семью.

Об этом пишет местное издание "Мост" со ссылкой на собеседников из окружения бывшего чиновника и источники в правоохранительных органах. При этом отмечается, что одни источники говорят, что он с семьей уехал в Канаду, а другие называют местом жительства политика Польшу.

Подробностей о том каким образом мужчине призывного возраста, у которого нет троих детей, удалось уехать за границу, журналистам выяснить не удалось.

Издание "Мост" указывает, что летом 2022 года он имел конфликт с военнослужащими ВСУ и тогда назвал себя "человеком, который несет службу". По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения Гордеев был "оформлен в одну из частей Сил специальных операций".

В 2019 году отец убитой активистки Екатерины Гандзюк назвал Гордеева человеком, тесно сотрудничающим с организатором убийства его дочери. Хотя тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия нет доказательств его причастности к убийству. Сам Гордеев также отрицал свою вину и отбрасывал эти обвинения. При этом, по делу экс-чиновник проходил как свидетель.

Напомним, ранее мы писали о том, что депутат Дубинский подозревается по делу о внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.