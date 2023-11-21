Актриса и танцовщица, поддерживавшая войну: что известно о ликвидированной на Донбассе Полине Меньших (фото)

Поездка на оккупированные территории Украины стала для россиянки последней

Во время удара по оккупированном населенном пункте Кумачово в Донецкой области ВСУ смогли уничтожить более 20 оккупантов и ранить более сотни. Россияне собрались в местном доме культуры, чтобы послушать выступление актрисы Полины Меньших, которая тоже была ликвидирована во время удара.

"Телеграф" решил рассказать о том, кто это такая. Сама Меньших в своих соцсетях называла себя балетмейстром, режиссером и драматургом, а российские Z-каналы также отмечали, что она является волонтером, которая помогала российским оккупантам.

В 1996 году закончила Московский государственный университет культуры по профессии искусство хореографии. В 2001- 2016 возглавляла театр-студию "Леге артис", а с 2021 театр этнотанца "НЕЖЕНь".

Она также отмечала, что поставила не менее 6 спектаклей и организовала несколько концертов.

"В 2000 году я организовала свою танцевальную студию и на ее базе вырос театр Леге-артис. За 15 лет существования в театре мной были поставлены спектакли которые с успехом шли на разных сценах Москвы", — рассказывала она.

Год рождения Меньших в сети не указан, однако известно, что 13 ноября у нее был день рождения.

Как сообщалось ранее, 19 ноября в россии отмечали День ракетных войск и артиллерии, а потому на оккупированных территориях тоже решили дать концерты. В Кумачово в этот день устроили награждение бойцов 810-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты, по которым и прилетела ракета HIMARS. При этом момент прилета ракеты попал на видео.