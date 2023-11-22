Новая роль женщин и паритетное участие в восстановлении: Первый день Украинского Женского Конгресса

В Киеве состоялся первый день 7 Украинского Женского Конгресса "Женское лидерство. Время восстановления. Время воссоздания".

Открывая Конгресс, его соучредительница, вицеспикер Елена Кондратюк отметила, что УЖК формирует видение: как построить справедливое общество с паритетным участием женщин и мужчин в процессах и решениях.

"Наша цель — добиться паритетного участия женщин и мужчин в восстановлении и дать женщинам возможность влиять на процессы и решения без дискриминации и "стеклянных потолков", — отметила Елена Кондратюк.

Первая леди Украины Елена Зеленская в своем выступлении на Конгрессе заявила о формировании новой роли украинской женщины, которые защищают страну в рядах ВСУ, и держат на своих плечах экономику в тылу.

Первая леди призвала женщин активно приспосабливаться к новой лидерской роли: "Женщины – лидер, это уже не нужно никому доказывать. Это факт! Нужно жить с этим, осознавая свою ценность и права. И жить счастливо!".

В первый день 7 Украинского Женского Конгресса состоялись тематические дискуссии о роли женщин в политике как на центральном, так и на региональном уровнях. Обсуждали развитие женского предпринимательства и адаптацию образовательных процессов к новым реалиям. Кроме того, в специальной дискуссии вице-премьер Ольга Стефанишина и посол ЕС в Украине Катарина Матернова пришли к согласию о том, что в плане гендерного равенства Украина уже находится на уровне Европы.

Соучредительница УЖК народная депутат Мария Ионова считает, что ежегодные Украинские Женские Конгрессы – это прекрасный случай делиться опытом.

"Сегодня мы услышали искренние и настоящие истории от тех женщин, которые нечасто попадают на телеэкраны, но которые действительно держат жизнь Украины на своих плечах. Местные депутаты, владелицы релокационных бизнесов. Обычные женщины делают чрезвычайные вещи!", — заявила Мария Ионова.

Соучредительница Конгресса Светлана Войцеховская особое внимание уделяет образовательной платформе.

"Самый ценный капитал любой нации — капитал человеческий. От того, какими мы вырастим детей, зависит будущее всей страны. Именно поэтому мы формируем видение и в образовательном направлении", — отметила Светлана Войцеховская.

Впервые в истории Украины на Конгрессе была вручена награда за женское лидерство. Награду за выдающиеся достижения в сфере развития гендерного равенства и женского лидерства имени Мэри О’Хейген получила врач и волонтер Наталья Лелюх.

7 Украинский Женский Конгресс проходит при информационной поддержке медиагруппы Starlight Media и Интернет-издания Telegraf UA, а также радиогруппы TAVR Media, 5 канала, телеканала espreso.tv, Телеканала "Прямой ", группы компаний РТМ-Украина.