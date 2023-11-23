Григорий Козловский и ФК "Рух" сделали важный вклад в будущее медицины

Известный львовский меценат и бизнесмен Григорий Козловский профинансировал обучение группы студентов в Галицком медколледже им. Е.Гливы.

Сегодня студенты-медики выступают важным звеном в обеспечении медицинской помощи и поддержки для пострадавших от конфликтов. Их знания, мотивация и умения могут спасти жизнь и облегчить страдания людей.

Благодаря спонсорской помощи Григория Козловского учиться профессиональной степени квалифицированный младший бакалавр по специальности "Медсестринство" будут шестеро студентов. Меценат оплатил полный курс обучения в Галицком медколледже им. Е. Гливы для студентов первого курса Анастасии Панчук, Карины Михальчишен, Матвея Дудича и Александра Середы, а также для двух студентов второго курса — Анны Заставецкой и Богдана Кулика.

Григорий Козловский отметил: "Во время полномасштабной войны помогаем не только нашим защитникам, но и подрастающему поколению. С огромным удовольствием вместе с "желто-черной" семьей стал участником спонсорской программы и оплатил полный курс обучения детям-сиротам, детям из многодетных семей и отличникам учебы! Сразу шестеро студентов получат образование в частном профессиональном учебном заведении "Галицкий медицинский колледж имени Евгения Гливы" по специальности "Медсестринство""!

В учебном заведении отметили, что благодаря поддержке и преданности благородному делу студенты смогут получить совершенные знания и фундаментальную практическую подготовку в сфере здравоохранения.

Это не первое доброе дело "руховцев" и их основателя. Кроме постоянной военной помощи военным, меценат и "желто-черные" не забывают и о будущем Украины — детях. Григорий Козловский и благотворительная организация "Рух у Майбутнє" организовали детские соревнования, благодаря которым удалось собрать средства для детей-переселенцев. В турнире категории U-12 удалось собрать 40 тысяч гривен. Среди ребят U-10 соревновались 16 детских коллективов из Львова, Львовской области, Тернополя, Луцка, Хмельницкого, Харькова и Свалявы. Такое же количество команд приняло участие и в турнире категории U-9 (2013-го года рождения). Всего организаторы собрали 66 тысяч гривен для помощи детям-переселенцам, пострадавшим в результате российского вторжения.

Кроме того меценаты организовали для детей-сирот и деток, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны спортивное мероприятие "Рух до Перемоги". А также провели футбольный мастер-класс от профессиональных тренеров Академии "Руха".

Григорий Козловский отметил, что футбольная семья также живет проблемами страны, меценат и основатель ФК "Рух" добавил, что спортсмены "помогали и будут помогать не только воинам бороться с врагом, но и будущему поколению в получить совершенные знания и подготовку. Вместе к Победе!".