100 детей погибших и пленных военных проходят современные курсы благодаря ОО "Мечта детей Украины"

Общественная организация "Мечта детей Украины" и Дистанционная школа "Центр образования "Оптима" заключили договор о сотрудничестве. Благодаря чему дети погибших, пленных и пропавших без вести героев смогут бесплатно проходить дистанционное обучение.

Уже 100 детей приступили к изучению финансовой грамотности, актерского мастерства, графического дизайна и т.д. Также для подопечных ОО "Мечта детей Украины" бесплатно действуют "Программы дистанционного восстановления учебных потерь для учащихся украинских школ", что позволяет детям восстановить свои знания и избавиться от пробелов в обучении независимо от места их пребывания.

"Ребенок получит доступ к образовательным материалам по 2-м учебным предметам в течение 3-х месяцев и сможет самостоятельно пройти материал с использованием интерактивного учебного контента, выполнив вступительное тестирование и контрольную работу по завершению обучения", — рассказывает глава ОО "Мечта детей Украины", известная украинская волонтер Дана Яровая.

Преимуществами дистанционного обучения является гибкость и удобство, ведь все дети смогут учиться и улучшать свои знания, независимо от того, где они находятся территориально.