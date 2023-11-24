После войны российские нарративы будут маскироваться под украинские тезисы — Юрий Гудыменко

Есть риск, что российская пропаганда будет маскироваться под украинские тезисы, чтобы уменьшить финансирование оборонного сектора. В то же время единственный масштабный поток новостной речи, в которой живут украинцы, может в очередной раз стать причиной разочарования общества.

Об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью для черкасского телеканала ВИККА.

"Вопрос культуры и пропаганды очень важен. Я уже вижу у нас людей, которые транслируют российские нарративы на миллионные аудитории. Но настоящая проблема начнется после войны, когда они поймут, какие нарративы играют на руку России, но украинцами не воспринимаются как очевидные. К примеру, идея об уменьшении расходов на армию. За годы независимости такой нарратив звучал постоянно и не воспринимался как пророссийский. Популисты призывали продавать вооружение и повышать пенсии. Этот тезис после окончания войны мы еще услышим", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, единственная подача новостей в формате телемарафона — это вне добра и зла, поскольку искажает само понятие объективности и свободы слова.

"В Украине немало проблем, о которых нужно говорить: от командиров-преступников до коррупционных политиков и чиновников. В этом году мы все ударились головой в контрнаступление, которое рекламировали как новый блокбастер. На выходе получили разочарованное общество. Этого бы не произошло, если бы не завышенные ожидания. Мы воюем с самой большой страной в мире, которая не считает погибших — им безразлично. Война происходит не только на поле боя, она происходит на ментальном уровне – это то, как мы ее воспринимаем. С 2014-го по 2022 год она была "где-то там". Сейчас важно надеяться не на скорое окончание войны, а на то, что мы рано или поздно, с потом, болью, слезами, выгрызем нашу Победу. Я в таких случаях говорю, что нужно готовиться к вечной войне, чтобы когда она закончится, мы были приятно удивлены", — подчеркнул Юрий Гудыменко.