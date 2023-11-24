К сбору на внешкольное образование для детей погибших героев от ОО "Мрія дітей України" и ПриватБанка присоединяется MasterCard

В совместный проект ОО "Мрія дітей України" и Приватбанка "Свої діти", цель которого собрать средства на внешкольное образование детей, чьи родители оказались в плену, пропали без вести или погибли из-за войны, присоединяется Mastercard.

Чтобы помочь быстрее достичь цели сбора — 20 000 000 грн, все донаты на программу, осуществленные картой Mastercard, будут удвоены. Все собранные средства будут направлены на оплату кружков, курсов и занятий для детей.

"Бывают ли чужими дети? Должны ли мы оставаться в стороне от судьбы детей, потерявших кого-то из родителей на войне? Должны ли мы пройти мимо ребенка, который получил уже такой огромный мешок горя, боли и страданий? Останемся ли мы людьми после этого? Прежде чем пройти мимо этого проекта, задайте себе вопрос, что бы вы сделали относительно своего ребенка? Чем бы обеспечивали, чтобы организовывали, какие кружки, какие секции? Какие таланты и предпочтения своих детей вы бы поддерживали?" — говорит глава ОО "Мрія дітей України", известная волонтер Дана Яровая.

Она подчеркнула, что цель проекта — обеспечить возможности для обучения и поддержать развитие детей через кружки, курсы, специализированные занятия. Проект базируется на персонализированном подходе и потребностях каждой семьи, нуждающихся в такой помощи.

Дополнительно среди тех, кто зарегистрировался в акции "Здійснюємо мрії дітей донатами з Mastercard" и сделал благотворительный перевод на сумму от 500 грн, будет проведен розыгрыш ценных призов.