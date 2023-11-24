Укр

"Золотое попадание": Минобороны нашло на разбитом ракетами складе полтора кило золота

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Золото покупалось для стоматологов ВСУ до 2013 года Новость обновлена 24 ноября 2023, 23:59
Золото покупалось для стоматологов ВСУ до 2013 года. Фото forbes.ua

Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло

На разбитых ракетами складах Министерства обороны Украины обнаружили ценную находку – 1,4 кг высококачественного золота, предназначенного для стоматологических целей, стоимостью ориентировочно до 3,5 млн. грн. Его забросили на склады еще в 2017 году и забыли про его существование – пока не началась война с россией.

Об этом рассказал начальник управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества МОУ Олег Коваль в комментарии изданию Forbes. По словам Коваля, это золото закупали для стоматологических кабинетов поликлиник ВСУ еще до 2013 года – при режиме Януковича.

В 2017 году золото собрали из поликлиник и передали на хранение в Управление. Около пяти лет драгметалл хранился на одном из складов МОУ, пока в марте 2022 года в этот склад не попало сразу семь российских ракет.

Во время осмотра руин склада и поисков уцелевшего имущества военные внезапно обнаружили золото, почти не пострадавшее во время атаки. Сейчас МОУ ведет переговоры с Национальным банком Украины, предлагая ему до конца 2023 выкупить желтый металл. НБУ получит сырье для золотовалютных резервов, МОУ – денежные средства.

80% денег за золото планируется передать государственному бюджету. Остальные 20% заберут в специальный финансовый фонд Министерства обороны.

Ранее "Телеграф" писал, что пока в Испании изымают у контрабандистов золотые сокровища Украины скифской эпохи, в Киевской области находят новые артефакты во время археологических исследований. Датируются они примерно 17-18 веком, так как были найдены именно в этом культурном наслоении.

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