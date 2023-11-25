В Украину прибыл лидер нейтральной к войне европейской страны: первые подробности

Это первый визит президента Швейцарии в Украину

В Украину приехал глава Федерального совета Швейцарии Ален Берсе. Он встретится с Владимиром Зеленским и примет участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности.

Об этом президент Швейцарии сообщил на странице в Twitter. Также он намерен обсудить дальнейшую помощь Украине со стороны Швейцарии.

"В центре внимания – влияние агрессивной войны рф на мировую продовольственную безопасность и долгосрочную поддержку Швейцарии для Украины", – отметил Берсе.

Отметим, что Швейцария придерживается политики нейтралитета и выступает против реэкспорта своего оружия в страны, где ведутся боевые действия. Недавно вспыхнул скандал из-за того, что патроны швейцарского производства могли попасть в Украину. Страна уже начала расследование на этот счет.

Вместе с тем 7 июня в Швейцарии одобрили правку в закон о том, что страна разрешает поставки своего оружия в Украину из третьих стран. А 28 июля Швейцария присоединилась к санкциям против рф, невзирая на свой нейтралитет, но запретила поставки танков Leopard Украине. Помимо этого власть страны выступила за то, чтобы все же создать специальный трибунал для наказания владимира путина и его соратников. В целом уже 38 стран поддержали эту идею.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украину посетил глава Евросовета Шарль Мишель. Накануне с Зеленским в Киеве встретилась президент Молдовы Майя Санду, а также глава Минобороны Германии Борис Писториус.