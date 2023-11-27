В россии игнорируют просьбу об обмене от осужденных в Украине россиян: Лубинец рассказал детали

Украина готова менять своих гражданских, а российские власти ее собственные граждане не интересуют

Российский террористический режим плевать хотел на своих граждан, осужденных в Украине за совершение преступлений. Все обращения таких людей в Москву с просьбой об обмене российскими властями просто игнорируются.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, есть россиянин, который уже пять раз обращался в рф с просьбой об обмене.

"Осужденный россиянин обратился в рф, чтобы его забрали домой. В очередном видеоролике россиянин, осужденный за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины), просит российские власти вернуть его из Украины", – рассказал омбудсмен.

Лубинец отметил, что все пять раз российские власти проигнорировали обращение своего гражданина. В то же время, Украина готова обменивать своих гражданских, находящихся в заложниках у российских террористов.

"Украина еще раз подтверждает свою готовность начать процедуру возвращения гражданских граждан!" – сообщил он.

Ранее "Телеграф" уже писал, что российский террористический режим заморозил обмены военнопленными, хотя им есть кого менять, и на кого менять. Причина – россияне планируют использовать это как фактор расшатывания украинского общества.