На торгах через Прозорро по питанию для ВСУ уже удалось снизить цены от стартовой на 22% – Яровая

Процесс закупок питания для ВСУ продолжается. Сейчас уже определены победители в 11 лотах из 30 на общую сумму — 3,2 млрд. грн. Экономия по отношению к стартовой цене составила 913 млн. грн, а это 22%.

Об этом в своем тг-канале сообщила член гражданского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, член коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны, волонтер Дана Яровая.

"С обратной связи, получившей в комментариях, понятно, что основной проблемный вопрос — качество. Начинаю стучать в "высокие кабинеты" Минобороны по созданию комплексной системы контроля качества питания непосредственно в воинских частях", — написала Яровая.

Она также отметила, что у многих участников просто отсутствует необходимая тендерная документация, отвечающая прописанным техническим условиям.

"Отдельные компании вообще не предоставили практически никаких документов, свидетельствующих о том, что они вообще не собирались заключать контракты на поставку. Вывод один: некоторые постоянные "игроки" рынка питания перешли к манипуляциям с подставными компаниями и другому тендерному троллингу", — пояснила Яровая.

По ее словам, по некоторым из этих случаев Министерство обороны уже обратилось в правоохранительные органы.