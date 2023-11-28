Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана приобрел и передал бойцам очередную партию FPV дронов

В благотворительном Фонде Эдуарда Мкртчана собрали очередную партию важной помощи для военных — незаменимые FPV дроны, которые регулярно нужны нашей армии.

"Линия фронта вблизи Авдеевки — самая горячая в Донецкой области. Там нуждаются в нашей поддержке. Поэтому Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана приобрел и передал FPV-дроны бойцам, защищающим это направление. Сделали это совместно с экс-главой Донецкой ОВА, а сейчас — главой Антимонопольного комитета Павлом Кириленко. Вместе помогаем нашим военным одержать Победу. Уверены, что наши FPV-дроны помогут защитникам Украины", — сообщает в соцсетях Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана.

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана активно помогает военным и гражданским Донбассам. С начала 2023 года на средства Фонда для военных покупаются и передаются транспортные средства, генераторы, зарядные станции, системы очистки воды и пожаротушения. Только в октябре защитники получили от Фонда 5 крупных разведывательных БПЛА "ВАЛК-1" и 80 дронов-камикадзе, а также 230 печей и 13 генераторов. Гражданское население и общины получают машины скорой помощи, продуктовые наборы, печи для обогрева, генераторы, строительные материалы для восстановления инфраструктуры.