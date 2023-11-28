В Раде хотят разрешить демобилизацию военных, которые долго служат: о каких сроках речь

Пока решение находится на уровне обсуждения

Украине сейчас активно ищут решение наболевших вопросов мобилизации, которая продолжается уже почти два года. Одним из них является домобилизация. И несколько законопроектов по данному поводу уже наработаны..

Об этом сообщил член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии изданию OBOZREVATEL. Он пояснил, что один из них касается соцзащиты военных, а другой будет нацелен на усовершенствование самого процесса мобилизации и прохождения военной службы.

"Что касается социальной защиты, то предполагается системно урегулировать вопросы, связанные с отпусками, в том числе вернувшихся из плена, при рождении ребенка и другое. Например, предлагается новый дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней военнослужащим, которые освобождены из плена (кроме тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы и желает уволиться)", — говорит он.

Также власти хотят законодательно закрепить права военных на демобилизацию.

"В парламенте обсуждается идея демобилизации военных в течение 18 или 36 месяцев непрерывной службы, однако пока это на уровне обсуждения и окончательного решения на этот счет нет", — отметил парламентарий.

Напомним, что о проблемах с ротацией, политических играх вокруг ВСУ, а также проблемах наших военнослужащих и способах их решения вы можете прочитать в интервью Михаила Макарука "Телеграфу" под названием "Как власть "наезжает" на военных, как "стесываются" ВСУ и с кого спросят после войны, — интервью с сержантом ССО Макаруком, ч. II".

Ранее мы писали о том, что в Украине в ближайшее время планируют провести демобилизацию военнослужащих срочной службы, срок службы которых уже истек.