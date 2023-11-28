Война в космосе и не только: в Украине приняли новые стандарты НАТО

Украина продолжает сближение с Альянсом

За последние два месяца в Украине были приняты еще четыре стандарта НАТО, которые касаются проведения наземных, воздушных и даже космических операций.

Как проинформировала пресс-служба Министерства обороны, тем самым количество принятых стандартов достигло 280, из которых 174 первоочередных были внедрены в рамках партнерства Украина-НАТО, а остальные за ее пределами.

К новым стандартам относятся:

"Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде";

"Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО";

"Проведение сухопутных тактических действий";

"Воздушные и космические операции".

Все они призваны улучшить совместимость войск при планировании совместных операций со странами Альянса.

Всего в НАТО существует 1135 стандартов, то есть четверть Украина уже приняла. При том, что по состоянию на февраль 2023 года она приняла лишь 77.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что чем сильнее Украина будет на поле боя, тем более веской будет ее позиция на переговорах. При этом он не стал давать прогнозы о том, как будут развиваться события на фронте.