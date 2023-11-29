Изменение процедуры голосования скорректирует ситуацию

Европарламент уже дал добро на начало реформирования ЕС. Одним из элементов этого реформирования есть изменение процедуры голосования. Поэтому будущее Венгрии скоро может измениться.

Об этом рассказал бывший глава Министерства иностранных дел Владимир Огрызко. Ситуации он прокомментировал "Телеграфу".

"Это дело не недель и даже не месяцев, но уверен, что относительно быстро такое реформирование состоится. В результате решения будут, скорее всего, приниматься не исключительно единогласно, как сейчас, а квалифицированным большинством от числа стран — членов ЕС, населения в И Венгрия, не будучи ни экономическим, ни политическим гигантом, ни гигантом в плане населения, будет скромно сидеть в уголке и "курить бамбук". Это близкая перспектива".

Напомним, что премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил политику ЕС по отношению к его стране с советской оккупацией, но в Брюсселе ему нашли чем-то ответить. Стоит отметить, что Орбан подверг критике Европейский Союз в годовщину антисоветского восстания в Венгрии 1956 года 23 октября, сравнив членство Венгрии в Европейском Союзе с более чем четырьмя десятилетиями советской оккупации его страны.

Он обвинил ЕС в стремлении лишить Венгрию ее идентичности путем навязывания модели либеральной демократии, которую, по его словам, венгры отвергают.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Орбан накануне съездил в Китай, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Там венгерский премьер заявил, что его страна пытается спасти все возможное в отношениях с москвой.

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