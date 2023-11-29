ООО "Краснолиманское" уплатило более миллиарда гривен налогов за 2022-2023 гг. — "Укрдонинвест"

Компания опровергла информацию, распространенную анонимными источниками

Анонимные телеграмм-каналы обнародовали информацию, якобы входящее в компанию "Укрдонинвест" ООО "Краснолиманское" имеет налоговый долг, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном заявлении компании "Укрдонинвест".

"Укрдонинвест" уплатила все начисленные налоги в государственный бюджет Украины в определенные законом сроки, в то время как ООО "Краснолиманское" в 2022 году пополнило бюджеты всех уровней на 581 млн грн налогов, 361,7 млн грн из которых — это НДС.

За 10 месяцев с начала 2023 года предприятие уже уплатило 455 млн грн, 242,7 млн грн из которых составляет НДС. Никаких льгот на НДС при уплате налогов использовано не было.

"Укрдонинвест" призывает СМИ не распространять непроверенную и лживую информацию, а пользоваться исключительно проверенными источниками.

Справка. ООО "Краснолиманское" основано в 2003 году и специализируется на добыче угля в шахте "Краснолиманское". С 2017 года предприятие принадлежит компании "Укрдонинвест", владельцем которой является Виталий Кропачев.