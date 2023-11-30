Чем для россии может закончиться набор солдат из Центральной Азии: в ISW ответили

Государства Центральной Азии приговаривают служивших русским наемников к реальным тюремным срокам

Россия хочет избежать новой мобилизации среди своих граждан, поэтому планирует загонять на военную службу мигрантов из бывших советских республик Центральной Азии. Но такие попытки могут стать источником напряженности и конфликтов между этими странами и рф.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики считают, что россияне планируют восполнять потери в действующих и создавать новые подразделения из мигрантов.

Но, говорится в отчете, настойчивость российских властей в этом вопросе может стать причиной конфликта с центральноазиатскими соседями. Находящиеся там государства все чаще используют законы о борьбе с наемниками для наказания тех своих граждан, кто принимал участие в войне против Украины на стороне российских террористов.

К примеру, 28 ноября гражданин Казахстана Алексей Шомполов получил 6 лет и 8 месяцев тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в наемничестве. Казахский суд осудил его из-за доказанного факта участия Шомполова в войне в Украине в составе ЧВК "Вагнер" под Бахмутом, где Шомполов служил артиллеристом. До этого аналогичные решения принимали суды в Узбекистане и Кыргызстане, где к реальным тюремным срокам приговорили нескольких граждан, воевавших на стороне рашистов.

Приговоры судов вызвали подлинную истерику в русских праворадикальных и имперских кругах. В частности, правительство Казахстана российские праворадикалы обвинили в "антироссийской" позиции. Аналитики предполагают, что в случае, если таких примеров будет больше, изменится уровень напряжения в российском обществе, а затем – и в отношениях рф и государств Центральной Азии.

Как писал "Телеграф", по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова уже в 2024 году российский диктатор владимир путин, после выборов, может объявить тотальную мобилизацию. У Украины вместе с западными партнерами есть 3-4 месяца, чтобы подготовиться к этому.