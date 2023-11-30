"Благодаря торгам через Prozorro стартовая цена питания в сутки со 155 грн снижена до 110 грн" — Яровая

Чтобы избежать коррупции при закупке питания для ВСУ, торги проходят на Prozorro, а стартовая цена ограничивается определенными рамками. Об этом в эфире Громадського радио рассказала Дана Яровая, волонтер, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны и коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны.

"Это зависит от компании, поставляющей продукты, а также от начпрода, который получает их и ставит свою подпись под накладной. Потому что коррупция с питанием имеет несколько коррупционных составляющих. Это коррупция сверху вниз, когда у нас были "яйца по 17", когда это были закрытые договоры без системы Prozorro, просто приходили поставщики, давали свое коммерческое предложение, и с ними заключали договор. Эту составляющую мы убрали. Но есть коррупция снизу вверх. Все продукты питания не поставляются на склады Минобороны. Поставщик привозит их в воинскую часть, и начпрод, например, под накладной с мясом ставит свою подпись, а привез поставщик не мясо, а колбасу высочайшего сорта. Эту коррупцию очень сложно разоблачать, и здесь вопрос скорее к начпроду, чем в Министерство обороны", — объяснила Яровая.

Она также сообщила, что в первом полугодии 2023 стоимость питания военного на сутки составляла 150 грн. Ожидаемая стоимость на второе полугодие выходила 155 грн. в сутки, и на Prozorro вышли с этой цифрой. Однако сейчас, когда идут торги на первый квартал, в основном это где-то 106-115 грн в сутки в зависимости от региона.

"Мы дали поставщикам рамки, как должен быть расценен каталог продуктов. И согласно этому каталогу военные части самостоятельно выбирают меню, какие продукті они заказывают. Действительно, на сегодняшний день прокормить здорового мужчину три раза в сутки за 110 грн вместе с логистикой очень непросто. Но все же это массовые закупки, тонны пищи, поэтому, я думаю, сейчас мы имеем более-менее реальные рыночные цены на продукты питания", — отметила Яровая.