Имеют ли право ВПЛ на жилищную субсидию: как ее получить

Для переселенцев придумали определенные упрощения.

Значительное количество украинцев и-за войны были вынуждено покинуть свое место проживания. Эти граждане могут получить статус переселенца (ВПЛ) для получения субсидии.

Как получить такую скидку от государства на новом месте жительства, рассказали в Мининтергации. На официальном сайте ведомства опубликован перечень нужных документов.

Как ВПЛ могут получить субсидию

Для оформления субсидии есть стандартная процедура. Но для переселенцев придумали определенные упрощения. Так, ВПЛ могут не предоставлять сведения о своем местожительстве. Достаточно подать справку о перемещении.

Список документов, необходимы ВПЛ для оформления субсидии:

заявление;

удостоверение личности;

справка о статусе переселенца;

декларация о доходах.

Оформить субсидию можно как онлайн, так и офлайн. Для подачи физического заявления следует обратиться в ПФУ. Предоставить документы дистанционно можно через приложение "Дія" или веб-портал.

Заявление рассматривают сроком до 30 дней. После этого вы получите уведомление о решении комиссии.

Размер субсидии определяется индивидуально, поскольку на это влияет сумма коммуналки отдельно взятого домохозяйства и совокупный доход семьи. Следует отметить и то, что ситуация меняется, в соответствии со временем года. Ряд домохозяйств в летний период имеют нулевой размер субсидии. Это связано с тем, что их дохода достаточно для оплаты ЖКУ.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы могут получать несколько видов субсидий. Одна из таких – на приобретение топлива для печного отопления. Недавно правительство договорилось с международными донорами о помощи для украинских семей. Таким образом сумма субсидий на топливо вырастет вдвое.