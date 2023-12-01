90% закупок Минобороны открыты, конкурентны и прозрачны — Яровая

Переход закупок Минобороны на открытые конкурентные торги состоялся — 90% необходимого закупалось через Прозорро.

С июня текущего года оборонные закупки стали даже более открытыми, чем в общественном секторе. Об этом свидетельствует анализ закупок Минобороны. Соответствующую инфографику на своей странице в Фейсбуке опубликовала известная волонтер, член Общественного совета при Минобороны, член коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны Дана Яровая.

"Переход закупок на открытые конкурентные торги состоялся — 90% необходимого закупалось через Прозорро. Напомню, что еще в мае в это никто не верил, специалисты говорили, что открытые торги во время полномасштабной войны невозможны. Считаю, что шесть месяцев работы коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны показали высокую эффективность и в экономии бюджетных средств, и по количеству заключенных соглашений", — написала Яровая.

Она также отметила, что конкуренция на торгах достаточно высока, по некоторым лотам – более 10 участников. На торги выходят новые компании, ранее не работавшие с Минобороны, а также непосредственно производители (питьевая вода, горюче-смазочные материалы).

"И самое главное — средняя экономия более 14%, а это миллиарды гривен", - подчеркнула волонтер.