"Самый известный оккупант": в Украине ликвидирован россиянин, видео с которым посмотрели сотни миллионов

Украинцы весьма иронично встретили новость об уничтожении убийцы

Силы обороны Украины ликвидировали видного оккупанта. Он прославился благодаря вирусному видео, которое вставила к себе в клип популярная украинская группа "Грибы".

Об этом сообщают российские пропагандисты. Речь идет о россиянине Денисе Степанове. Документальное видео из 90-х годов с ним было показано в начале клипа "Тает лед", который уже набрал почти 270 млн просмотров на Ютуб.

Стоит отметить, что впервые о ликвидации оккупанта рассказал глава Республики Коми Владимир Уйба. По его данным, тот был родом из Ухты, а на войне в Украине служил помощником гранатомётчика стрелкового отделения.

Спустя время в уничтоженном россиянине узнали звезду популярного видео. В нем он рассказывал о своей "грустной истории любви". Сам фрагмент был вырезан из передачи про подростков, снятой в Северодвинске.

Стоит отметить, что украинцы весьма иронично встретили новость об уничтожении убийцы:

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские спецслужбы ликвидировали еще одного топ-предателя. Его не спасло даже то, что он сбежал в рф. Речь идет об Александре Слисаренко. Это очень известный харьковский коллаборант, который ранее работал в рядах МВД Украины.