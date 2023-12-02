"Достают топовых негодяев": снайперы СБУ удерживали "дорогу жизни" под Бахмутом (видео)

Они действуют с филигранной точностью

Снайперы Центра специальных операций "А" СБУ вместе с силами обороны Украины в течение долгого времени удерживали "дорогу жизни" под Бахмутом Донецкой области весной 2023 года. Большинство снайперов ЦСО "А" СБУ – чемпионы мира по снайпингу

Детали рассказаны в фильме "Бахмут. Дорога жизни" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы". Видео опубликовано в YouTube телеканала "1+1". Удержание этой логистической артерии было важно, чтобы выиграть время для перегруппировки украинских войск и не дать оккупантам продвинуться вглубь страны.

"Наши силы обороны сделали все возможное и невозможное, чтобы удержать крепость Бахмут. Вместе с ними активно работал Центр специальных операций "А" СБУ. В составе малых тактических групп наши снайперы прикрывали военных на том направлении", — рассказал глава спецслужбы Василий Малюк.

Снайперы Центра специальных операций "А" СБУ — профессионалы высокого класса. Они действуют с филигранной точностью.

"Это те, кто жалит иглой прямо в сердце. Это уникальная и филигранная работа. Они достают топовых негодяев с реально больших дистанций. И они это делают постоянно, эффективно", – отметил глава СБУ.

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