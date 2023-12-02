"Мы должны выиграть время": генерал назвал две главные задачи ВСУ перед следующим годом

План на следующий год будет зависеть от того, сколько сил и средств удастся накопить Украине

Учредитель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Украина должна усилить подготовку системы обороны и накапливать резервы для активных действий в следующем году.

"Нам нужно уже сейчас заниматься системой обороны. Поскольку на линии фронта мы перешли к активной обороне. Сегодня идет позиционная война с проведением контрударов с нашей стороны на отдельных направлениях. Надо усилить все это инженерными сооружениями и фортификациями. Должна быть сформирована система обороны и участие в этом принимали пограничные администрации и вся Украина. Мы должны выиграть время для того, чтобы подготовиться к следующему году", — заявил Романенко в эфире телеканала "Эспрессо".

Он подчеркнул, что план на следующий год будет зависеть от того, сколько сил и средств удастся накопить Украине. Именно это будет определять способность перехода от обороны к контрнаступлению.

"По моему мнению, в зависимости от того насколько мы соберем силы, будет зависеть план на следующий год. То есть будет ли у нас возможность от происходящей сейчас обороны перейти к контрнаступательным действиям на отдельных направлениях, которые могут обеспечить выполнение стратегического уровня задач. Фактически весь план на следующий год будет зависеть от наших возможностей, которые мы сможем накопить", — резюмировал генерал-лейтенант.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона рассказал, что Украина строит линии обороны под Купянском и Боровой. К строительству привлекают местный бизнес и органы самоуправления.

"Первые линии оборонительных сооружений возводим в нескольких километрах от позиций врага", — отметил он.

Синегубов подчеркнул, что Купянское и Боровское направления в плане возведения линий обороны находятся в приоритете. Оба города находятся на берегу реки Оскол, к которой пытаются выйти российские войска.

Как сообщал "Телеграф", 30 ноября президент Украины провел два важных совещания с военными в Запорожье. Было принято решение об ускорении строительства фортификационных сооружений на основных участках фронта и на границе.