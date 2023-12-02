Активная оборона и контратаки: в ВСУ рассказали о ситуации под Бахмутом (карта)

На этом направлении ВСУ ликвидировали более 200 окупантов

В Бахмутском направлении украинские военные ведут активную оборону. Оккупанты пытаются улучшить свое положение.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо. По его словам, погодные условия не влияют на интенсивность вражеских обстрелов.

"Ситуация на Бахмутском направлении достаточно активна. 21 вражеская атака была отбита нашими защитниками. Враг активно использует авиацию, если это позволяет погода. Видим, что на артиллерийские обстрелы погода не сильно влияет. Перед тем как совершать штурмовые действия, российские оккупанты активно обстреливают украинские позиции ", — сказал Фитьо

Он подчеркнул, что на Бахмутском направлении украинские военные за сутки ликвидировали 235 оккупантов и уничтожили 8 единиц военной техники, среди которых одна БМП-3. По его словам, бои проходят как на северном, так и на южном фланге города Бахмут.

Ситуация вокруг Бахмута по данным Deepstate

"Наши военные в активной обороне и при лучшем случае переходят к атакующим действиям и улучшают тактическое положение. Сейчас российские войска пытаются отбить утраченные позиции, но успеха не имеют", — добавил Фитьо.

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки, 1 декабря, на Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны была отбита 21 атака.ВСУ продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, политолог, военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев назвал самое опасное направление атак врага.