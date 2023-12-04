ISW: российские террористы имеют успехи на важном направлении (карта)

Россияне сумели продвинуться у двух важных пунктов обороны ВСУ

Российские террористические подразделения 3 декабря имели подтвержденные успехи во время наступления на Авдеевском направлении. Подтвержденные и геолоцированные кадры свидетельствуют о том, что россияне продвинулись у Степного и Первомайского.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 3 декабря. Продвижение террористов отмечено на западе от железной дороги к северу от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и к юго-западу от Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки).

Российские пропагандисты также утверждали, что россияне якобы смогли продвинуться у самого города и возле Новокалинового (13 км к северо-востоку от Авдеевки), Красногоровки (5 км к юго-западу от Авдеевки) и на юго фланге в районе Первомайского и Северного. Однако никаких подтверждений этой информации нет.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, россияне пытались атаковать у Новобахмутовки, Новокалинового, Тоненького, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского. Атаки россиян, по данным ВСУ, были отбиты, террористы понесли большие потери.

Российские пропагандисты также заявили об атаках возле Каменки и в промзоне Авдеевки – впрочем, результаты атак они не сообщили, заявив только, что российские войска вынуждены перегруппироваться для возобновления штурмовых операций в промзоне.

"Начальник Авдеевского военного управления Украины Виталий Барабаш заявил 3 декабря, что в ходе третьей волны штурмов Авдеевки российские войска открыли два дополнительных направления наступления на промзону к юго-востоку от Авдеевки и со стороны Спартака (4 км к югу от Авдиевки). Барабаш также заявил, что российские силы ожидают улучшения погодных условий, чтобы снова использовать тяжелую технику в атаках", – отмечают аналитики.

Ситуация возле Авдеевки

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце ноября российским оккупантам удалось продвинуться под Авдеевкой. Это стало величайшим достижением россиян с весны 2023 года.