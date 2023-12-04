Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передал спецподразделению КОРД 20 FPV-дронов

Бойцы спецподразделения "КОРД" Национальной полиции Украины 3 декабря получили помощь от Благотворительного Фонда Эдуарда Мкртчана. Защитникам, которые держат оборону на территории Донбасса, передано 20 FPV-дронов.

"С началом полномасштабного вторжения России многие кадровые правоохранители стали в ряды защитников страны. Это действительно надежные бойцы. Многих из них знаю лично. Бывали вместе в сложных ситуациях. Сегодня вместе с Донецкой ОВА и представителями Национальной полиции встретились с бойцами спецподразделения "КОРД". Поблагодарили за мужество и значительный вклад в оборону Украины, передали кордовцам 20 FPV-дронов, приобретенных моим Благотворительным Фондом, которые БПЛА производит дружественная в фонд команда.

Ребята постоянно на контакте с военной аэроразведкой, их птицы уже давно летают на фронте. А мой Фонд и наши защитники благодарны им за усердие и оперативность. Знаю лично, что беспилотников не бывает слишком много. И дальше будем оснащать всем необходимым боевые подразделения, защищающие Донетчину и всю Украину. Пожелал бойцам Божьей помощи и вернуться домой невредимыми с Победой» — сообщил Эдуард Мкртчан, участвующий в боевых действиях на Донетчине.

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана помогает военным и гражданским в Донецкой области. За средства Фонда для военных приобретены десятки транспортных средств, генераторов, зарядных станций, систем очистки воды и пожаротушения. Гражданское население и общины получают машины скорой помощи, продуктовые наборы, печи для обогрева, генераторы, строительные материалы для восстановления инфраструктуры.