"Грозу американских F-35" уже давно прозвали "летающей арматой"

Как только Украина получит F-16 от союзников, россия, вероятнее всего, введет в бой против них свои "аналоговнетные" Су-57. Это новейший российский стелс-истребитель.

Об этом пишет The National Interest, ссылась на мнение военного обозревателя Майи Карлин. Она отметила, что до этого они ни разу не использовались в полномасштабном вторжении.

В связи с этим журналисты рассказали о возможных проблемах, с которыми могут встретиться пилоты ВСУ. Однако прежде всего следует отметить, что хотя в рф неоднократно заявляли о готовности Су-57, из-за того, что она держит их вдали от фронта, характеристики самолета пока невозможно подтвердить.

Все же, гипотетически, Су-57 оснащен технологией малозаметности. В анализе 2020 года Королевский институт объединенных служб описал Су-57 как "еще не превратившийся в надежную передовую систему вооружения", но, тем не менее, как самолет-невидимку с потенциалом. Также отмечается, что помимо ракет "воздух-воздух", Су-57 оснащен ракетами класса "воздух-поверхность" для поражения наземных целей и ведения воздушного боя на больших дальностях. Имея два внутренних отсека вооружения, Су-57 может нести до восьми ракет К-77М класса "воздух-воздух".

По мнению журналистов, даже если у Су-57 есть недостатки в нескольких областях, самолет имеет некоторые преимущества перед F-16 Fighting Falcon. Например, пилот индийских ВВС в отставке Виджайндер К. Тхакур рассказывал, что российский истребитель пятого поколения можно синхронизировать с наземными радарами, что может дать ему преимущество при первом запуске над Falcon четвертого поколения.

Что известно о Су-57

Это российский многоцелевой истребитель, который заявляется, как представитель пятого поколения. На самом деле является долгостроем с 20-летней историей. Необходимость создать истребитель следующего поколения была сформирована еще в СССР в конце 80-х годов. Только в 2001 году объявляются работы по разработке так называемого ПАК ФА — "перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации".

В рф довольно быстро нарисовали концепт, который уже в 2004 году показали Путину, а также задекларировали, что первый полет состоится в 2006-2007 годах, а поставки в армию уже в 2014-2015 годах с планом в 52 единицы к 2020 году. Впрочем, тогда еще известный под индексом Т-50, Су-57 впервые поднялся в воздух только в 2010 году, при этом на двигателях от Су-35.

О том, что с самолетом не все так, может говорить тот факт, что только в 2019 году минобороны россии заказало всего 76 единиц Су-57, при этом до конца 2024 года должно быть поставлено только 22 машины. Впрочем, по данным из открытых источников, на конец 2023 года рф умудрилась построить только 15 единиц (И это включая все прототипные модели).

В связи с проблемами российского долгостроя и вундер-характеристиками, которые подтверждены только на бумаге, "грозу американских F-35" уже давно прозвали "летающей арматой".

Характеристики Су-57

Экипаж : 1 человек

: 1 человек Максимальный взлетный вес : 35 500 кг

: 35 500 кг Тяговооруженность при максимальном взлетном весе : 0,85 (двигатели АЛ-41Ф1С)

: 0,85 (двигатели АЛ-41Ф1С) Максимальная скорость : 2,45 Маха

: 2,45 Маха Боевая погрузка : 16 000 кг

: 16 000 кг Точек подвески во внутренних отсеках : 10

: 10 Дополнительные точки подвески на крыльях: 6/8

Напомним, ранее мы писали о том, что ф создала новую крылатую ракету для своего Су-57.