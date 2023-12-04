Оборона Крымского моста "просела" после шторма: в ГУР намекнули, что Украина этим воспользуется

Россияне опасаются не зря

Россияне активно работают над устранением разрушительных последствий штормов, недавно бушевавших в Черном море. От них у оккупантов пострадало немало оборонных конструкций вокруг Крымского моста.

Однако Силы обороны не собираются ждать, пока военные россии закончат восстановительные работы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Спикер, в ответ на вопрос о повреждении ударом стихии барж и заграждений, защищавших путепровод между материковой россией и территорией временно оккупированного украинского Крыма, отметил, что пострадали и другие оборонные объекты интервентов.

"Речь идет не только о городах. Также серьезные разрушения получили вражеские защитные сооружения в Севастополе, в Новороссийске в частности", — сказал Юсов.

По его словам, оккупанты опасаются очередных украинских ударов по объектам, защита которых пострадала после серьезной непогоды. К примеру, пластиковые бочки заграждений моста после шторма плавали по всему Керченскому проливу.

"Конечно, враг совершенно справедливо опасается, что этим воспользуются украинские Силы безопасности и Обороны. Мы не будем раскрывать все секреты, но их внутренний дедлайн — через две недели устранить неполадки. Понятно, что Украина ждать тоже не будет", — добавил представитель ГУР.

Юсов рассказал также о влиянии сложных погодных условий на флот захватчиков в акватории Черного моря.

"Корабли страны-агрессора не чувствуют себя в безопасности, и часть из них поэтому сейчас находится на рейде. То есть погода здесь внесла свои коррективы", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что у путинского моста, вследствие шторма, 3 баржи затоплены, 2 – полностью смыты водой. Еще одна баржа остается на плаву, но она ни к чему не прикреплена.