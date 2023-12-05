Оккупанты нанесли удар по Херсону: есть погибшие, люди просто шли по улице (фото)
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Российские оккупанты совершили удар по Херсону. Уже известно о погибших и пострадавших в результате происшествия.
Об этом во вторник, 5 декабря, в своем Telegram-канале рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне снова ударили по Херсону, убили гражданских. Предварительно известно о гибели двух человек и одного раненого. Террористы", — написал он.
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