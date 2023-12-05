Григорий Козловский и ФК "Рух" передали очередную помощь артиллеристам 45-й ОАБр

ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали помощь бойцам 45-й ОАБр.

Украинские артиллеристы получили 17 дронов-камикадзе, 10 дронов "Дартс" и грузовой автомобиль с краном-манипулятором с ремонтным комплектом и необходимым снаряжением.

"Будущее Украины и каждого украинца сегодня зависит от неравнодушия и нашей помощи Вооруженным Силам Украины. Сегодня наши воины, как никогда, нуждаются в помощи, ведь им приходится брать на вооружение все то, чем можно уничтожить воздушные цели. Поэтому футбольное сообщество и и "руховцы" поставили цель усиливать украинских защитников необходимым оборудованием и техникой. Клуб поддерживает украинскую армию с первого дня войны и продолжит регулярно поддерживать украинских военных и оперативно реагировать на их запросы до последнего дня, до нашей Победы!" — отметил меценат и волонтер Григорий Козловский.

Григорий Козловский добавил, что Юлия Думанская и ФК "Рух" продолжат регулярно поддерживать украинских военных и оперативно реагировать на их запросы.

Как рассказал начальник службы обеспечения и эксплуатации военной техники 45-й ОАБр Александр Романцев, эти дроны необходимы артиллеристам для того, чтобы иметь "глаза" в небе. Для артиллеристов это очень важная составляющая в их работе, ведь благодаря дронам можно увидеть результат своей работы.

К организации этой передачи совместно присоединились ФК "Рух" и ОО "Народная самооборона Львовщины".

"Благодаря тому, что "Рух" передает нам грузовой автомобиль с краном-манипулятором, мы сможем быстрее и качественнее возводить фортификационные и инженерные сооружения. Я благодарен основателю клуба — Григорию Козловскому — за эту важную поддержку, ведь "Рух" всесторонне обеспечивает нас помощью. Речь идет о передаче дронов различного типа, автомобилей, запчастей, оборудования, снаряжения — это все то, что необходимо для нашей эффективной и качественной работы", — отметил начальник службы обеспечения и эксплуатации военной техники 45-й ОАБр Александр Романцев.

"ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский пытаются всячески помогать нашим военным. Мы регулярно передаем защитникам дроны и другое военное и техническое снаряжение. Каждый должен помогать ВСУ и очень приятно, что военные радуются такой поддержке и благодарны за нее. Клуб ценит такое сотрудничество, ведь по глазам военных видно, насколько они довольны, что получают такую помощь — для них это очень важно. "Рух" продолжит помогать, ведь по возможности мы только увеличиваем количество переданного снаряжения и техники. Идет ежедневная работа для того, чтобы получить все необходимое по запросам военных. Чем больше людей будет помогать нашим защитникам, тем ближе будет наша победа", — сказал спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий.

Ранее известный львовский меценат и основатель ФК "Рух" передал на нужды 45-й отдельной артиллерийской бригады комплектующие к системе Starlink. Общая сумма помощи составила более 800 тысяч гривен. Зимой 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. А весной "желто-черные" передали 45 отдельной артиллерийской бригаде ВСУ семь квадрокоптеров DJI Mavic 3 и партию из шести беспилотников "Мара".