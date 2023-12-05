"Очень жестокие бои": россияне штурмуют село возле Авдеевки, почему оно важно для врага

Враг не контролирует этот населенный пункт

Российские оккупанты сосредотачивают внимание на поселке Степное Донецкой области, к северо-западу от Авдеевки. Этот населенный пункт важен для врага, поскольку они хотят перерезать логистику ВСУ, а это ближайшее направление для этой цели.

Об этом сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Радио Свобода". По его словам, вокруг Степного продолжаются ожесточенные бои.

"Понятно, почему они это делают, почему для них очень важна Степное. Хотят перерезать они логистику. Это ближайшее направление для того, чтобы перерезать нам один-единственный путь. Очень жестокие бои продолжаются на Степном. Сказать, что они его контролируют, это будет полная неправда. Буквально вчера-позавчера были такие серьезные стабилизационные действия с нашей стороны. Сейчас врага в Степном нет", — рассказал Барабаш.

Также он отметил, что Степное сейчас находится полностью под контролем украинских военных. К слову, помимо этого населенного пункта российские оккупанты и дальше штурмуют Авдеевский коксохимический завод.

"Несмотря на погоду, почти круглосуточно враг пытается проводить свои штурмовые действия разным количеством групп, разным количеством состава этих групп в направлении Авдеевского коксохимзавода", — добавил Барабаш.

В то же время, несмотря на множественные попытки врага, ему так и не удалось ни разу зайти на завод.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 ноября российские оккупанты начали еще одну волну штурмов на Авдеевском направлении. Однако по мнению ISW, атаки врага не приведут к быстрому продвижению.