Предвыборный фальстарт или неприятная правда: что стоит за скандальным заявлением Кличко об авторитаризме в Украине

Политик выступил в европейском СМИ с резкой критикой украинской власти

В интервью немецкому изданию Der Spiegel мэр Киева Виталий Кличко сделал несколько скандальных заявлений о внутренней политической ситуации в Украине. Мол, государство скатывается в авторитаризм и в какой-то момент "может перестать отличаться от России, где все зависит от капризов одного человека".

С чем связаны такие выпады в сторону власти в разгар полномасштабной войны, и будут ли они иметь последствия как для самого Кличко, так и для имиджа Украины в глазах европейцев? Об этом "Телеграф" спрашивал у коллег столичного градоначальника и политических аналитиков.

Пятьдесят оттенков авторитаризма

Мэр Киева рассказал немецкими журналистами, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у него ни разу не было встречи или даже телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Между тем, Кличко уверен, что в начале большой войны именно руководители украинских городов как лидеры мнений сыграли ключевую роль в обороне населенных пунктов и помощи военным.

"В первые месяцы войны страна была без лидера, был откровенный хаос", – заявил Кличко, добавив, что сейчас в Украине существует только один независимый институт – местное самоуправление, но на него оказывают огромное давление, ведь в Офисе президента считают мэров "атавизмом" и только препятствием для централизации властных структур в стране.

"Одной из ключевых реформ, которые работали, была децентрализация. Сейчас мы наоборот видем централизацию и это несет угрозу. Военная администрация забирает полномочия у местного самоуправления и нигде не написано, где начинается и заканчивается влияние ОВА. Крайне важно понимать, за что мы боремся. За то, чтобы Украина стала европейским государством, и здесь работали европейские законы. Нам нужно быть сильными и на фронте, и внутри страны", – сказал Виталий Кличко в комментарии "Телеграфу".

Несмотря на то, что демократия в нашей стране, по мнению мэра Киева, находится под угрозой, он уверен, что "превратить Украину в авторитарное государство просто так почти невозможно", ведь украинцы слишком свободолюбивы для этого.

Стоит отметить, что мнение главы столицы разделяют и некоторые его коллеги из кабинетов власти на Крещатике, 36. По словам депутата Киевсовета от "Европейской солидарности" Леонида Емца, существующая в Украине демократия все еще позволяет иметь любую точку зрения на действия власти. Однако вопрос уместности критики главы государства во время полномасштабной войны все еще может вызвать дискуссии.

Что же касается признаков авторитаризма, то в науке существует четкое определение этого явления:

концентрация власти в руках одного лица или группы лиц;

отсутствие оппозиции с обеспеченными правами;

несоблюдение норм Конституции и обычных законов или неравенство их применения для всех граждан.

Если власти используют правоохранительные органы для давления на оппонентов или тех, кто выражает недовольством этими признаками, происходит переход к тоталитарному режиму. Есть еще признаки диктатуры: концентрация власти в узком кругу лиц или единоличная концентрация власти.

"Это не то, что придумала оппозиция или политические конкуренты Владимира Зеленского. Это то, что написано в учебниках. Проанализировав ситуацию в Украине по этим признакам, можно делать выводы, действует ли в Украине авторитарный режим. Стоит ли обсуждать эти вопросы во время войны, стоит ли бороться за базовые, естественные права – на жизнь и свободу, за право свободы воли и слова – каждый отвечает себе сам. Можно ли ограничить эти права на время действия военного положения?Можно. Принудительно или по доброй воле. Это может быть выполнено исключительно путем конфигурации законов, чтоб действовать в правовом поле.

Наличие ограничений в работе для ряда телеканалов, очевидно, не отвечает требованиям закона, поскольку эти каналы никоим образом ни до войны, ни во время войны не транслировали информацию, направленную на поддержку агрессора и на свержение украинского государства. Они, напротив, говорили об угрозе агрессии. Почему их права на освещение информации избирательно нарушаются? То же касается темы коррупции или использования полномочий для совершения неправомерных действий со стороны работников ТЦК, например. Говорить об этом вслух или не говорить, зависит от того, есть ли у общества желание жить с этими фактами", — говорит Леонид Емец в комментарии "Телеграфу".

В отличие от позиции представителей "ЕС", в "Слуге народа" заявление Виталия Кличко не оценили. Депутат Киевского горсовета от "СН" Ксения Семенова увидела в словах мэра не объективную оценку действительности, а желание заработать политические очки. Впрочем, способ, которым это сделал Кличко, депутат считает вредным для государства.

Кроме того, по словам Семеновой, мэр столицы преувеличивает свою роль в обороне Киева в первые месяцы полномасштабной войны с РФ.

"Это заявления в интересах России. Какая бы ни была внутренняя политическая борьба, как бы Виталию Владимировичу не хотелось быть следующим президентом, нельзя на международную аудиторию в немецком издании утверждать, что Владимир Зеленский двигает нас к тоталитаризму.

Что касается якобы отсутствия в Украине лидера в начале войны, я прекрасно помню, в каком состоянии был сам Виталий Владимирович в первые дни, какой растерянной была власть и как не было понятно вообще, что происходит в городе. Потому такие громкие заявления являются преувеличением", — говорит депутат в комментарии "Телеграфу".

Опасная политическая амбициозность

Интересно, что громкая (буквально – на весь мир) критика действующей власти со стороны Виталия Кличко совпала с внезапным введением в столице программы выплаты мобилизованным киевлянам по 30 тысяч грн единовременной помощи. Если бы все это произошло в мирное время, можно было бы решить, что мэр просто готовится к очередным выборам.

Причин волноваться за свое место под политическим солнцем Украины у Кличко достаточно. Во-первых, киевляне все чаще задают столичным властям неудобные вопросы относительно уместности многомиллионных расходов на иногда крайне странные закупки.

Во-вторых, сегодня мэр уже не первый или даже второй человек в столице. С началом полномасштабной войны эти "лавры" были отданы военным администрациям.

Например, начальником Киевской обладминистрации является прокурор и ветеран АТО Руслан Кравченко (до апреля 2023 — Дмитрий Назаренко). А нынешний начальник Киевской городской военной администрации — генерал-полковник Сергей Попко (до октября 2022-го был генерал-майор Николай Жирнов) уже предупреждает об ухудшении погоды и публично отчитывается о ликвидации последствий снегопада в столице.

Так что, если на должность главы Киевской МВА будет претендовать кто-то амбициознее нынешнего руководителя, Виталий Кличко может действительно оказаться "за бортом". Пока же Кличко публично отождествляет себя с образом столичной власти в целом.

По словам политического аналитика Дмитрия Левуся, ощущения нас не обманывают: несмотря на четкий отказ власти от проведения выборов, Виталий Кличко закладывает фундамент для будущего баллотирования, ведь никогда не скрывал своих политических амбиций.

"Как для любого политического деятеля, ему присуще обострение и преувеличение в некоторых оценках. Безусловно, такие заявления вредны для Украины в условиях войны. Тем более, что они сделаны на иностранную аудиторию. С точки зрения внутриполитической ситуации и предвыборной гонки, это действительно фальстарт. Впрочем, судя по всему, не все политические игроки готовы принять тот факт, что в ближайшее время выборов в Украине не будет", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Оценивая шансы Виталия Кличко на президентство, Дмитрий Левусь отмечает, что за время войны мэр Киева остался при том же электоральном ядре, которое имел до полномасштабного вторжения. Хотя своеобразная капсуляция электората обеспечит ему определенный уровень поддержки на выборах, многочисленные скандалы вокруг расходов бюджетных средств на не первоочередные нужды города во время войны могут ограничить прорыв Кличко за пределы существующей электоральной группы.

Согласно опубликованным последним соцопросам группы "Рейтинг", поддержка Кличко на выборах президента оценивается около отметки в 1%, рядом в этом рейтинге исчезнувший после начала вторжения из инфополя Владимир Гройсман и нардеп от ЕС Алексей Гончаренко. Если верить этим рейтингам, то шансы Кличко занять кресло президента, мягко говоря, призрачны.

Крайне недальновидным поступок Виталия Кличко считает и политический эксперт Олег Лесной. По словам аналитика, в сегодняшних украинских реалиях политики должны меньше говорить от себя и больше – для государства. Особенно это касается общения с иностранными журналистами, ведь именно на основе подобных интервью строится имидж Украины на мировой политической арене.

"Его заявление не добавило очков нашему государству, не приблизило нас к получению помощи, не способствовало консолидации партнеров вокруг войны в Украине. Оно продемонстрировало лишь его политические амбиции. Усиливает этот сомнительный эффект и то, что интервью было записано для немецкоязычной аудитории, которая считает Кличко кумиром еще со времен его спортивной карьеры. Он мог бы использовать эту площадку для отстаивания интересов нашего государства, но вместо этого придал ее образу негативной коннотации", — объясняет эксперт "Телеграфу".

Несмотря на резкую критику действующей власти, ожидать от нее политической мести Виталию Кличко не стоит, уверен Олег Лесной. На Банковой понимают, что любое пресечение подобной риторики будет работать против руководства государства, ведь косвенно будет подтверждать тезис о закручивании гаек в Украине.

В то же время, нам бы не помешали определенные ограничения для политиков и общественных деятелей в их заявлениях во время действия военного положения, говорит эксперт. В качестве примера аналитик приводит подход к информационной политике правительства Израиля.

"Некоторые мои знакомые, проживающие там, узнавали подробности хода военных действий в Израиле и Секторе Газа от меня, а не от местных журналистов или чиновников. Свобода слова и свободная пресса, безусловно, должны быть, однако в последнее время наши политики слишком сосредотачиваются в своих заявлениях на себе, не думая о том, как эти слова повлияют на государство. Еще больше настораживает то, что даже мнение общества (например, критика в соцсетях) не оказывает значительного влияния на действия чиновников. А, между тем, в демократическом государстве она должна весить намного больше, ведь именно нам как избирателям в будущем решать судьбу того или иного политика", – говорит Олег Лесной.