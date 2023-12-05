Дроны СБУ ударили по целям в Крыму: попали по стоянке вертолетов, и не только

Взрывы звучали сразу на нескольких объектах

На территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Беспилотники Службы безопасности Украины поразили целый ряд военных объектов.

Об этом во вторник, 5 декабря, "Телеграфу" стало известно из собственных источников. В настоящее время уже есть предварительная информация о повреждениях.

Взрывной инцидент произошел сегодня утром. Как выяснилось, дроны сумели поразить следующие объекты в Крыму:

радиолокационную систему "Небо-М" в районе н.п Багерово,

радиолокационную систему П-18 "Терек",

систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" у н.п Стрелковое,

стоянку вертолетов.

Отметим, что Министерство обороны России утром написало пост в своем официальном канале, в котором прокомментировало атаку. По данным ведомства, якобы четыре БПЛА были уничтожены и еще два перехвачены.

"5 декабря т.г. около 6.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще два перехвачено над акваторией Азовского моря", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появились новые спутниковые снимки Крымского моста после "мегашторма", который бушевал на Черноморском побережье.