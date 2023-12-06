РФ сменила тактику энерготеррора. На какие три важных вопроса следует обратить внимание Украине

оккупанты делают ставки на массированные запуски модифицированных дронов-камикадзе

В последние несколько недель почти все регионы Украины каждую ночь оказываются под угрозой атаки российских дронов-камикадзе. Украинским силам ПВО удается сбивать от 70 до 90% вражеских БПЛА. Впрочем, не исключено, что РФ будет наращивать массированность этих атак, чтобы возобновить традиционный зимний террор энергетической системы Украины.

Почему оккупанты переключились с крылатых ракет на дроны, сколько БПЛА одновременно могут атаковать украинские города, и хватит ли нам техники для защиты неба? Об этом "Телеграф" спрашивал у военных и политических экспертов.

Полтысячи дронов вместо двух ракет

В 2023 году интенсивность использования Россией БПЛА для ударов по Украине выросла в шесть раз. По данным Командования Воздушных сил Украины, в первые два месяца осени РФ запустила 865 дронов типа Shahed-136, большинство из них было сбито украинским ПВО, однако 151 беспилотник все же достиг цели.

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, враг изменил тактику террора для экономии средств. Один дрон стоит 30-40 тыс. долларов, в то время как крылатая ракета обойдется в 6-7 миллионов. Таким образом, даже самый массированный удар БПЛА по территории Украины (500 дронов в сентябре 2023 года) обошелся бюджету РФ максимум в 15 млн долларов, что равняется стоимости двух крылатых ракет.

"Да, крылатая ракета несет боевую часть в 300-500 кг, а дрон всего 25. Впрочем, даже этого было достаточно для нанесения нам разрушений. Сейчас россияне модифицировали дроны, увеличив вес боевой части почти вдвое — до 40 кг. Кроме того, при изготовлении БПЛА используют композитные материалы, снижающие уровень обнаружения дронов РЛС, а сами беспилотники покрывают черной краской, которая делает невозможным их обнаружение мобильными группами.

Раньше именно они сбивали львиную часть дронов. Теперь эффективность "Шахедов" стала еще выше, поэтому оккупанты решили осуществлять террор гражданского населения и энергетической системы Украины с помощью запусков около сотни БПЛА одновременно, что перегружает нашу систему ПВО, а значит, значительно повышает риски попадания", — объясняет эксперт" Телеграфа".

Изменился подход и к запуску дронов. По словам Дмитрия Снегирева, теперь они заходят в наше воздушное пространство двумя "роями" с разных сторон, встречаются в одном месте и наносят массированный удар. Учитывая, что коэффициент ущерба беспилотникам составляет примерно 80%, при атаке 200 дронами одновременно, 40 из них все же достигнет целей.

Впрочем, в Воздушных силах ВСУ также не сидели сложа руки в ожидании зимы. В сравнении с прошлым годом возможностей для отражения атак у нас стало больше, говорит эксперт. Основным средством противодействия системам беспилотников является немецкая ЗСУ Gepard, которая уже не раз демонстрировала хорошие результаты работы. В то же время сложности возникают с количеством этих установок и их устарелостью – ранее "Гепарды" были списаны с вооружения Бундесвера, после чего их модернизировали для отправки в Украину.

"Почему на втором году войны отечественный ВПК не может запустить серийное производство копии или аналога этой ЗСУ? Почему у нас до сих пор занимаются этим мобильные группы, оснащенные пулеметами? Между тем, энергетический террор уже начался. Просто, пока они пристреливаются, прощупывают нашу систему ПВО, запуская по 20 дронов в день, а не по 100. Целью России на данном этапе все еще остается уничтожение нашей энергосистемы и демонстрация того, что в Украине нет безопасных мест для деморализации населения. Именно поэтому в последнее время удары сдают по всей территории нашего государства", — говорит эксперт.

Во всем мире нет столько ПВО, сколько нужно Украине

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, по сравнению с прошлым годом, Украина имеет большее количество западного оружия для отражения воздушных атак. До 11 сентября 2022 года на вооружении (речь идет о ЗРК) была только советская техника (С-125, "Оса", "Шилка", зенитки).

Позже нам предоставили переносные ЗРК американский Stinger, польский Piorun, французский Mistral и британский Starstreak, но все они обладают малым радиусом действия, как по высоте, так и по дальности. Вражеские ракеты и дроны уничтожались преимущественно ракетами комплексов "Бук-М" и С-300.

По словам военного, ситуация стала значительно лучше в октябре 2022-го. Когда Россия начала энергетический террор, западные партнеры предоставили первые комплексы NASAMS и батарею IRIS-T.

"Они очень эффективны — дают 100% результат. Одна ракета идет на одну цель. Впрочем, расход ракет очень велик, как и нагрузка на технику, из-за чего она выходит из строя. Сейчас мы вынуждены использовать мобильные огневые группы, которые помогают сбивать больше дронов", благодаря профессионализму, опыту и обученности военных. В то же время они не могут сравниться в эффективности с западными системами ПВО. Можно создать больше групп, но их нужно вооружить, предоставить больше тепловизоров, прожекторов, лазерных целеуказаний.

Если США удастся реализовать план по закупке для нас 60 установок Gepard, это существенно усилит нашу защиту от российских дронов. Мы сможем сбивать их, не тратя зенитные ракеты. Другое дело, что радиус действия этих систем – до 5 км. Украина – это 603 тысячи квадратных километров. Протяженность линии фронта – 2,5 тысячи километров. Сегодня такого количества систем ПВО нет во всем мире, ведь к таким вызовам никто не был готов", – говорит Юрий Игнат в комментарии "Телеграфу".

Как и Дмитрий Снегирев, военный также прогнозирует увеличение атак дронами этой зимой. По словам полковника ВСУ, Украине следует готовиться к террору "Шахедами", FPV-дронами и "Ланцетами" по линии фронта.

В вопросе наращивания мощности производства техники ПВО можно надеяться на Германию, Францию и США, говорит Юрий Игнат.

Риски остаться без оружия

На фоне ужесточения террора со стороны РФ особенно тревожно звучат новости из США, где Конгресс не может утвердить финансирование для Украины на следующий год. По словам советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, без активизации действий Конгресса, уже к концу года у администрации президента закончатся ресурсы для предоставления большего количества оружия и оборудования для Украины без ущерба собственной военной готовности.

"В США заканчиваются деньги и почти истекло время", – заявил Салливан.

Ситуация с согласованием оказания нам помощи весьма сложна, но она не является критической, считает политический эксперт, экс-сотрудник КБ "Южное" Александр Кочетков. По словам аналитика, Белый дом активно ищет пути взаимопонимания между республиканцами и демократами по внутренним вопросам США, обострившимся на фоне президентских выборов.

"Во-первых, тема помощи Украине, Израилю и Тайваню является скорее рычагом влияния для решения этих проблем. Впрочем, это устоявшаяся демократия, поэтому, когда ситуация доходит до красного предела, вопрос все же решается. Во-вторых, у США уже давно есть предчувствие определенного торможения в оказании нам помощи, поэтому нужна серьезная переориентация на европейские возможности. Европа пытается подготовиться к этому. Также есть варианты получения боеприпасов из Южной Кореи. Во всяком случае, каждый из этих сценариев вряд ли будет происходить без участия США", - объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Риски того, что в какой-то момент американские партнеры перестанут давать нам оружие, существуют, уверен Александр Кочетков. Впрочем, эта пауза продлится не больше нескольких месяцев, в течение которых союзники Киева найдут новые пути и возможности для поддержки. В свою очередь Украине хватит существующих запасов вооружения примерно на два месяца оборонительных действий.

Другое дело, что вопросы к отечественному ВПК, который на второй год войны не может обеспечить армию самой необходимой техникой, остаются актуальными.