"Эффективность "шахедов" стала выше": военный аналитик раскрыл новую тактику врага

Россияне применяют ряд хитростей для защиты своих дронов от нашей ПВО

Россияне используют для атак на Украину все больше "шахедов" — враг изменил тактику террора для экономии средств, активнее используя беспилотники вместо ракет. Один дрон стоит 30-40 тысяч долларов, в то время как крылатая ракета обойдется в 6-7 миллионов.

Как пояснил "Телеграфу" военный аналитик Дмитрий Снегирев, таким образом, даже самый массированный удар БПЛА по территории Украины (500 дронов в сентябре 2023 года) обошелся бюджету РФ максимум в 15 млн долларов. Это равняется стоимости двух крылатых ракет.

"Да, крылатая ракета несет боевую часть в 300-500 кг, а дрон всего 25. Впрочем, даже этого было достаточно для нанесения нам разрушений. Сейчас россияне модифицировали дроны, увеличив вес боевой части почти вдвое — до 40 кг. Кроме того, при изготовлении БПЛА используют композитные материалы, снижающие уровень обнаружения дронов РЛС, а сами беспилотники покрывают черной краской, которая делает невозможным их обнаружение мобильными группами", — отметил Снегирев.

Он подчеркнул, что раньше именно они сбивали львиную часть дронов. Теперь эффективность "шахедов" стала еще выше, поэтому оккупанты решили осуществлять террор гражданского населения и энергетической системы Украины с помощью запусков около сотни БПЛА одновременно, пояснил Снегирев. Это перегружает нашу систему ПВО, а значит, значительно повышает риски попаданий.

Стоит отметить, что в 2023 году интенсивность использования Россией БПЛА для ударов по Украине выросла в шесть раз. По данным Командования Воздушных сил Украины, в первые два месяца осени РФ запустила 865 дронов типа Shahed-136, большинство из них было сбито украинским ПВО, однако 151 беспилотник все же достиг цели.

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Напомним, в ночь на 6 декабря Россия массированно обстреляла Украину "шахедами", которые враг запустил с двух направлений — мыс Чауда (Крым) и Курская область — РФ. Всего зафиксированы пуски 48 ударных БПЛА "Shahed-136/131", 41 из них был сбит ПВО Украины.