"Вагнеровцы" вернулись на фронт, но под другим названием: что известно о новом подразделении

Мясорубка МО РФ работает дальше

Известная ЧВК "Вагнер" вернулась в зону боевых действий, но уже под другим названием. Украинские военные стали замечать, что на фронте начали появляться подразделения "Шторм V".

Они действуют преимущественно на Купянском направлении, в ведении ДВ "Запад". Об этом сообщает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, поначалу было не совсем ясно, кто в этих подразделениях. Более того, ради шутки даже говорили, что это подразделения сформированы из вакцинированных "Спутник-V", потому, нет смысла с ними возиться — сами через некоторое время умрут от побочных действий. Однако, как оказалось, в большинстве своем данные подразделения состоят из бывших головорезов ЧВК "Вагнер".

"То есть фактически "Шторм V" это тот же ЧВК "Вагнер", только под патронатом Минобороны РФ, причем с полным ребрендингом. Больше никакого ЧВК "Вагнер", о нем в инфо-пространстве и в целом, будут забывать целиком и полностью, а "перекочевавшие вагнеры" — это "Шторм V", — отмечает Коваленко.

Причем в Купянском направлении их активно применяют.

"А чего бы и нет, застоялись… пора в мясорубку", – добавляет он.

Отмечается, чтобы северо-восточнее Синьковки вели наступательные действия 25-я и 138-я ОМСБр из состава 6 ОВА, а к югу от Ольшан ограничились силами лишь 25-й ОМСБр. И именно в составе этих ОМСБр и находятся штурмовые роты "Шторм V", по 3 на каждую Бр.

Однако, как отмечает военный обозреватель, эти новые подразделения не очень успешны, ведь на днях их состав пополнился еще 300 бойцами для доукомплектации.

"Также штурмовые роты "Шторм V" прикреплены к 26 ТП 47 ТД и 27 ОМСБр 1 ТА Западного ПО. Здесь вырисовывается давление на Лиман Первый, а затыкание механизированных пробелов ребрендированных туш", — добавляет Коваленко.

По его мнению, после нейтрализации тандема Пригожин-Уткин и Чекалов, МО РФ полностью подмял систему "Вагнер", а заместитель Пригожина-Уткина и Чекалова, Антон Елизаров "Лотос" оказался "бесхарактерной амебой, которую без проблем под свой мотив свернул оленевод-резчик по дереву".

"Но на самом деле это только вершина айсберга того, как разгулялся Сергей Шойгу, почувствовав всю полноту власти в зоне БД и без всякой конкуренции. Подробности о его захвате контроля несколько позже и скажу так, Путину самое время ходить под себя. Пригожин-Уткин хоть как-то уравновешивали, балансировали, если хотите, амбициозного тувинца, теперь же у него тормоз явно срывает", — заметил Коваленко.

Ранее "Телеграф" писал, что в расформированной ПИК "Вагнер" заявляли, что только в их рядах служило около 50 тысяч заключенных, и каждый пятый из них скончался.