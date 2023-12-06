NAUDI выделила 10 стипендий для поддержки студентов НАУ: стипендиатов лично поздравил гендиректор КБ "Луч" Коростелев

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным авиационным университетом (НАУ). Одним из первых шагов такого сотрудничества стало выделение от NAUDI 10 стипендий для поддержки студентов НАУ. Почетным гостем мероприятия стал Герой Украины, генеральный конструктор и директор государственного предприятия "ГП Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев.

Об этом сообщает прессслужба NAUDI.

"Олег Петрович Коростелев — один из лидеров украинской оборонной отрасли и прежде всего "отец" таких проектов украинской ракетной программы как "Нептун", "Ольха" и "Стугна". Нам очень приятно, что Олег Петрович, как и команда Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, посетили университет и оказали поддержку нашим студентам", — отметил глава комиссии по реорганизации НАУ, и.о. ректора Владимира Шульга во время торжественного награждения стипендиатов.

В своем выступлении генконструктор КБ "Луч" отметил, что уровень подготовки студентов НАУ всегда был высоким.

"Нас учили не терять время, разбираться в технике, знать математику и физику. И теперь мне очень приятно в стенах альма-матер поздравить вас с наградами, которые вручает NAUDI", — подчеркнул он.

Отмечается, что Коростелев также подробно остановился на проблемах, стоящих перед украинской оборонной промышленностью в условиях войны. Он выразил надежду, что НАУ и дальше останется главной кузницей кадров для отечественного авиа- и ракетостроения.

"Отвечая на вопросы студентов о возможности возглавить Наблюдательный совет НАУ в качестве образовательного эксперимента Министерства образования и науки, Олег Коростелев заявил, что согласится на этот пост, если получит соответствующее предложение", — добавили в NAUDI.

Стипендии студентам технических специальностей вручил заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий.

"Хотим отметить 10 успешных студентов, которые выделились своими разработками. Надеемся, что эти стипендии помогут им сконцентрироваться на обучении. Спасибо за то, что в это сложное время вы продолжаете не только учиться, но и создавать интеллектуальное будущее нашего государства", — отметил он. .

Высоцкий подчеркнул, что точные науки являются фундаментом оборонных индустрий, и именно оборонные индустрии и ВПК будут являться основными отраслями восстановления Украины.

"Именно сюда пойдут международные инвестиции. То, что вы сейчас делаете и будете делать в течение профессиональной жизни, — чрезвычайно важно для Украины", — добавил он.