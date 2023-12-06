Подорожание неизбежно: в "Нафтогазе" рассказали, что будет с ценами на газ

О необходимости пересмотра тарифов заявляли и западные партнеры

В Украине в этот отопительный сезон цены на газ повышать не будут. Однако рост стоимости газа неизбежен.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. Он подчеркнул, что для индустрии, для ее развития, а также для стабильности важно, чтобы повышение цен на газ произошло как можно раньше.

"Во время этого отопительного сезона цены будут стабильны. И "Нафтогаз" со своей стороны это подтверждает. Второе. На самом деле реформа и введение рынка энергии в Украине неизбежна, это произойдет рано или поздно", — сказал он.

В то же время Чернышев подчеркнул, что нужно учитывать и ситуацию с войной, стабильность в стране, а также другие процессы. По его словам, потребители должны быть защищены, и это приоритет.

Чернышев подтвердил, что международные партнеры указывали на необходимости либерализации цен на энергию, в частности, на газ и электроэнергию. "Есть известный всем нам документ (приоритетные условия от США для финансовой поддержки Украины. — Ред.) об ожиданиях с точки зрения реформ, где также четко определена либерализация цен на электроэнергию и газ. Но все же сроки введения реформы рынка энергии будут зависеть от решения украинского государства и от фактической ситуации, которая складывается у нас внутри страны", — отметил он.

Как известно, во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Поэтому сейчас цена газа для населения составляет 7,96 гривни за кубометр.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины заявили, что в порядок Украины не планирует повышать тарифы на электроэнергию с 1 января 2024 года, как ранее сообщалось рядом СМИ. Отмечается, что фейковую информацию об этом распространяют россияне с целью расшатать ситуацию в стране.