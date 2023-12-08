В Киеве состоится GET Business Festival: событие о главных бизнес-трансформациях военного времени

13 декабря на GET Business Festival более 70 управленцев из "Метинвеста", OLX, "Биосферы", Socar, Uklon, Ajax, 1+1 media и других крупных компаний поделятся стратегиями адаптации бизнеса к новым реалиям.

Украинский бизнес проявляет большую устойчивость во время войны и не планирует останавливаться в своем развитии. Чтобы ускорить рост, активнее выходить на новые рынки и привлекать финансирование, предпринимателям необходимы практические знания опытных лидеров рынка.

Главная тема фестиваля – стратегии побед.

В мероприятии примут участие более 60 бизнес-практиков. Среди спикеров:

Андрей Здесенко, основатель и СЕО корпорации "Биосфера";

Анатолий Редер, генеральный директор и соучредитель фармацевтической компании "ИнтерХим";

Екатерина Рожкова, первая заместитель председателя Национального банка Украины;

Александр Блохин, СЕО VBET Украина;

Александр Соколовский, основатель группы компаний "Текстиль-Контакт";

Татьяна Шерман, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Академии ДТЭК;

Даниил Гетманцев, председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике;

Игорь Сыроватко, руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии;

Александр Мироненко, операционный директор Группы "Метинвест";

Евгений Лященко, председатель правления Укрзализныци;

Сергей Гришков, СЕО украинской ИТ-компании Uklon;

Вячеслав Полиновский, CEO GoITeens;

Геннадий Гриненко, Head Of Sales Alterra Group;

Николоз Мачарашвили, основатель и руководитель VIRNO Consulting;

Евгений Клопотенко, шеф-повар, ресторатор, общественный активист.

На главном фестивале бизнес-инноваций спикеры выступят на трех сценах, чтобы участники смогли найти ответы на вопросы по главным бизнес-направлениям: развитие бизнеса и инвестиции, маркетинг, PR, Digital, а также сервисы для бизнеса, креатив и благотворительность.

Во время выступлений ведущих управленцев и панельных дискуссий гости мероприятия узнают о самых эффективных программах финансирования МСБ во время войны; стратегии обновления: какие отрасли станут приоритетными для государства, международных доноров и частных инвесторов; инструменты масштабирования бизнеса и кейсы экспансии украинских компаний; механизмы поддержки ветеранского бизнеса в Украине; франчайзинг во время войны: для которого МСБ это релевантно; digital-инструменты для успешного продвижения бизнеса в онлайн-среде.

GET Business Festival – это мощная площадка для нетворкинга предпринимательского сообщества. Во время фестиваля участники могут найти новых партнеров для сотрудничества, а также обменяться опытом с коллегами по рынку.

Генеральным медиапартнером мероприятия стало 1+1 media, к событию присоединятся спикеры и эксперты компании и поделятся собственным опытом в медиа-бизнесе.

В целях безопасности детали места проведения будут объявлены участникам GET Business Festival накануне мероприятия.

Подробности и регистрация: https://get.delo.ua/