Третий день подряд дефицит в энергосистеме: в Минэнерго рассказали, насколько все серьезно

На недостаток электричества повлияли погода и обстрелы

В энергосистеме Украины фиксируется дефицит уже третий день. Это связано с двумя основными проблемами: увеличение потребления из-за морозов и повреждения генерирующего оборудования из-за обстрелов врага.

Об этом 9 декабря заявило Минэнерго. Согласно сообщению ведомства, дефицит электроэнергии незначительный и составляет до 1,4% от суточного объема потребления.

На ситуацию также повлияла авария на блоке ТЭС. Однако в Минэнерго пообещали, что ремонт и возвращение в эксплуатацию будет произведено в течение суток.

В сообщении ведомства указано, что дефицит будет компенсирован за счет дополнительных резервов гидрогенерации и экстренных поставок электроэнергии от соседних стран. 9 декабря планируется импортировать электроэнергии до 5193 МВт-ч.

"Ситуация контролируется. Энергосистема сбалансирована. В настоящее время графики отключений не применяются и не планируются для применения ни в одной из областей. Однако важно уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления (особенно в вечерние с 16:00 до 18:00)", ― говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал о рекомендациях "Укрэнерго" по экономии электричества для украинцев. Выполнение этих советов населением поможет энергосистеме легче переносить пиковые периоды потребления.