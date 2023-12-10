Если военной помощи будет достаточно: генерал сказал, что еще Украине нужно для победы

Ежемесячно украинские воины уничтожают в бою более порядка десяти бригад врага

Если Украина получит достаточное количество военной помощи от союзников, следующим шагом для победы должно быть изменение стратегии. Над этим уже работают в Генштабе. Штурма окопов "зубов дракона" и минных полей не будет. Сейчас Украине необходимы альтернативные форматы.

Об этом рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZ.UA. По его словам, сейчас ежедневно украинские военные уничтожают в бою более тысячи оккупантов и еще столько же выводит из строя.

"Генерал Залужный говорил о "порохе" для победы. Но самый главный "порох" — это изменение стратегии. И в Генеральном штабе ВСУ сейчас работают над этим. Тот же Залужный уже заявлял, что мы не будем, как в Первую мировую войну, штурмовать окопы, тем более минные поля или "зубы дракона". Мы уже штурмовали, прошли две-три линии", — сказал Маломуж.

Он подчеркнул, что сейчас Украине необходимы альтернативные форматы. Самые главные удары – это удары с тыла, с флангов, в глубоких тылах Силами спецопераций. Они должны действовать в тылах момент стратегических ударов. Они способны сметать любые укрепления врага с тыла. Такие подразделения, зайдя ночью во вражеский тыл, могут ликвидировать тысячи захватчиков.

"Мощные дальнобойные удары на 300 километров ATACMS, средние на 80 километров с HIMARS, от нуля до 40 километров удары всеми системами пилотных ракет, гаубицами, САУ, минометами среднего уровня и другими средствами могут накрывать всю линию обороны врага, штабы, склады, всю логистику по всем направлениям. В тот же момент комплексно действуют спецподразделения, которые выполняют задачи в тылах и на флангах", — отметил Маломуж.

Это, по его слова, называется системным изменением тактики. Однако пока к этому не пришли, так как вопросы решались поэтапно: сначала удерживать фронт и уничтожать резервы и живую силу врага, и это правильно.

"Например, сейчас ежедневно мы уничтожаем в бою более тысячи оккупантов и еще столько же выводим из строя, за месяц это более 60 тысяч, то есть порядка десяти бригад. Это мощный подрыв даже для многочисленной российской армии", — сказал изданию собеседник.

После этого наступает этап разработки новой стратегии и подготовки наступательных операций. Затем идет активная работа по поставкам новейшего вооружения и техники, включая американскую авиацию

"Затем наступает этап разработки новой стратегии и подготовки наступательных операций. Далее – активная работа по поставкам новейшего вооружения и техники, включая американскую авиацию. Де-факто это подготовка к более технологическим действиям. И, наконец, активнейшая работа нашего ВПК, чтобы мы опирались не только на иностранную помощь, но также имели свои силы и средства. Мы уже имеем свои беспилотники, ракеты до 2 тысяч километров, различные типы вооружений и боеприпасы. Думаю, в ближайшее время потенциал нашего ВПК вырастет многократно", — подчеркнул Маломуж.

Это даст возможно не только обороняться, но и наступать. В наступательных действиях вооружения и техники нужно в несколько раз больше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты начали применять новую тактику в Херсонской области. Однако ВСУ также устаивают им сюрпризы.