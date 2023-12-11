Укр

Руслан Шостак получил награду "Лучший социальный проект 2023 года" от СУП

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Руслан Шостак получил награду "Лучший социальный проект 2023 года" от СУП Новость обновлена 11 декабря 2023, 10:25

Корпорация "Terwin", в состав которой входит Благотворительный Фонд Руслана Шостака, получила награду в номинации "Социальный проект года". Фонд предоставил безопасное убежище в Турции 3500 детям-сиротам и закупил более 300 пикапов для фронта.

Союз украинских предпринимателей, крупнейшая в Украине платформа, объединяющая голос более 1000 украинских бизнесов, объявила победителей "Премии СУП 2023: Герои нашего времени". Премия СУП 2023 – это выбор первых среди равных. Ежегодная премия для лучших украинских предпринимателей, отмечающая прорывные практики украинского бизнеса. Голосование за номинантов было открытым и проходило на официальном сайте СУП.

Благотворительный Фонд Руслана Шостака, входящий в состав корпорации Terwin, реализует два масштабных проекта. "Детство без войны", который спасает от ужасов войны детей-сирот и предоставляет им убежище в Турции. А также "ГеройCar", поставляющий автомобили для ВСУ. В эти благотворительные инициативы Руслан Шостак инвестировал $15 млн. собственных средств. Это беспрецедентные инвестиции в украинский бизнес. Предприниматель до сих пор полностью обеспечивает пребывание детей из Проекта "Детство без войны" в Турции.