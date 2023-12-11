Руслан Шостак получил награду "Лучший социальный проект 2023 года" от СУП

Корпорация "Terwin", в состав которой входит Благотворительный Фонд Руслана Шостака, получила награду в номинации "Социальный проект года". Фонд предоставил безопасное убежище в Турции 3500 детям-сиротам и закупил более 300 пикапов для фронта.

Союз украинских предпринимателей, крупнейшая в Украине платформа, объединяющая голос более 1000 украинских бизнесов, объявила победителей "Премии СУП 2023: Герои нашего времени". Премия СУП 2023 – это выбор первых среди равных. Ежегодная премия для лучших украинских предпринимателей, отмечающая прорывные практики украинского бизнеса. Голосование за номинантов было открытым и проходило на официальном сайте СУП.

Благотворительный Фонд Руслана Шостака, входящий в состав корпорации Terwin, реализует два масштабных проекта. "Детство без войны", который спасает от ужасов войны детей-сирот и предоставляет им убежище в Турции. А также "ГеройCar", поставляющий автомобили для ВСУ. В эти благотворительные инициативы Руслан Шостак инвестировал $15 млн. собственных средств. Это беспрецедентные инвестиции в украинский бизнес. Предприниматель до сих пор полностью обеспечивает пребывание детей из Проекта "Детство без войны" в Турции.