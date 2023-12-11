Парламент Латвии готовит резолюцию с официальным осуждением депортации украинских детей

Латвийские парламентарии осуждают депортацию украинских детей Россией

Стало известно, что парламент Латвии готовит резолюцию, в которой официально осудит депортацию Россией украинских детей. Согласно статистике, враг вывез с территории нашей страны более 19,5 тысяч украинских детей.

Об этом заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщила в Фейсбуке, передает Укринформ. Она начала визит в Латвию с рабочей встречи с новоизбранным Спикером Саеймы Латвийской Республики Дайгой Миериней и вице-спикером Зандой Калниня-Лукашевицей и Антониной Ненашевой.

"От имени Верховной Рады поздравила госпожа Дайгу с избранием на должность Спикера Саэймы. Выразила благодарность Парламенту Латвии, как институции, за мощную и последовательную поддержку Украины", — отметила Кондратюк.

В парламенте Латвии уже два года подряд собирают разные вещи и подарки украинским детям. В этом году парламентарии передали автобус и зимние вещи для ребятишек Черниговщины, которая занимается Латвией.

"Для нас все, что делает Латвия — это пример самоотверженной помощи Украине. Мы очень благодарны за выделение Латвией 5 миллионов евро на восстановление Черниговщины в 2023 году и решение заложить аналогичную сумму в бюджете на 2024 год", — подчеркнула Кондратюк.

Она отметила, что Украина ценит сильный голос Саэймы Латвии в поддержку евроинтеграции Украины.

"Благодарна руководству латвийского Парламента, Комитета по европейским делам и всем депутатам Саеймы за принятие мощного заявления от 23.11.2023 г. в поддержку открытия переговоров о членстве Украины в ЕС", — подчеркнула Кондратюк.

Как отметила глава парламента, Латвия продолжит поддерживать путь Украины в ЕС и проводить адвокационные кампании во всех странах Евросоюза, в том числе на уровне парламентской дипломатии.

Отдельно обсудили вопросы незаконной депортации Россией более 19,5 тысячи украинских детей.

"Очень надеемся на принятие Саеймой Латвии резолюции с официальным осуждением этого преступления", — подчеркнула Кондратюк.

Как сообщили латвийские должностные лица, такое заявление готовится и может быть рассмотрено в конце этого года или в начале следующего. Отметим, что Украине удалось вернуть 387 из почти 20 тысяч похищенных Россией детей.