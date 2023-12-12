Война в Израиле и Украина: как Киеву не растерять союзников, эксперт дал 3 совета

Киеву, в том числе, важно поддерживать усилия ЕС найти взвешенную позицию по Израилю и Палестине

Украина во время полномасштабной войны заручилась помощью большого количества союзников и чтобы не потерять их, следует обратить внимание на некоторые детали. В том числе, не стоит оценивать вклад каждой страны только лишь объемами материальной помощи.

Такое мнение высказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илья Куса. Он озвучил три совета, как Украине не потерять своих союзников.

"Украине следует исходить из того, что в базовом сценарии отношения между Западом и неЗападом будут ключевыми для нашей способности продвигать "формулу мира" и сдерживать Россию в долгосрочной перспективе на глобальном уровне. Кроме того, Украине следует сохранять сбалансированную и спокойную позицию по ситуации в Газе, поскольку этот вопрос чувствителен для многих стран Глобального Юга, с которыми мы настроены продолжать коммуникацию, как это уже было на трех встречах этого года в Копенгагене, Джидде и на Мальте", — сказал он.

Куса подчеркнул, что хотя далеко не все страны Глобального Юга оказывают Украине поддержку, как финансово, так и поставках вооружения, многие из них оказывают гуманитарную помощь, а также могут закрывать способность России обходить санкции через третьи страны, а также играют важную роль в попытках ЕС отказаться от импорта российских энергоносителей. То есть, не стоит оценивать вклад каждой страны только лишь объемами материальной помощи. Это не дает до конца понять международный контекст и функционал разных государств, косвенно влияющих на баланс сил в мире.

Также эксперт считает, что Киев должен поддерживать Усилия ЕС найти взвешенную позицию по Израилю и Палестине по прекращению огня и возвращению к мирным переговоров. Это позволит ЕС удержать стабильность внутри блока, уладить внутренние противоречия и найти формулу, которая позволит союзу играть более активную субъектную роль в региональных вопросах.

"В противном случае ЕС рискует еще больше маргинализироваться по международным делам, демонстрируя полную импотенцию даже на уровне формулировок и генерировании политических заявлений. Мы как страна, желающая вступить в состав ЕС, вряд ли заинтересованы в слабой и несамостоятельной Европе, которую не воспринимают серьезно", — добавил Куса.

Кроме того, Украине нужно активнее работать с молодыми политиками в странах ЕС и НАТО, в том числе и на уровне средней бюрократии. Эксперт подчеркнул, что восприятие мировых процессов только через призму старшего поколения политических лидеров — большая ошибка. Разрыв между поколениями отчетливо проявляется во времена кризиса.

"Например, на фоне войны в Газе в Британии, Франции и Германии были серьезные беспорядки и даже демарши сотрудников МИД, которые были недовольны позицией своего правительства относительно войны Израиля и ХАМАС. Политический истеблишмент во многих странах разный, а младшие лидеры, которые через 10—15 лет будут руководить этими государствами, могут иметь несколько иную позицию по международным вопросам, и с ними Украине стоит тоже работать, чтобы мы не оказались в категории вопросов, которыми занимаются " предшественники" и "старые элиты". Это скорее о будущем, а не о здесь и сейчас, но это важно для нашей стратегии, особенно если война с Россией действительно затянется на годы", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что КМИС провел опрос и выяснил, если помощи Украине от Запада не будет, готовы ли украинцы сами воевать.