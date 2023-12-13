"Всепропало" и "урапобеда": в "Слуге народа" назвали проблему, которая мешает мобилизации

В украинском медиопространстве нет серединны между "всепропальством" и "победами"

Информационное сопровождение мобилизации не было провалено, тут трудности уже с другими механизмами. Например, у Украины есть проблемы в целом с коммуникацией и медиапространством.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Он отметил, что у нас неплохо идет набор в добровольческие бригады, брендированные. Но есть проблема в целом коммуникационная, медиапространства Украины, где, к сожалению, есть либо позитивистская повестка дня, либо сразу пораженческая, мол, все ужасно, проигрываем.

"Нет посреди трезвого разговора о том, что сложно, но не безнадежно и что нужно делать, чтобы пережить следующий год.

Человек, который находится в позитивистской повестке дня, можно сказать в пузыре, он, как говорит? Так все же хорошо. Чего я должен ехать в ТЦК? А человек, который находится в пораженческом пузыре, говорит себе: так все же плохо, мы завтра проиграем, зачем же я буду идти, мы и так проигрываем. Вот в чем проблема. Нам нужен трезвый, тяжелый разговор, а не бросание то в ту сторону, то в ту", — считает он.

Больше о внутренней коммуникации в Украине, выселении РПЦ и многом другом, вы можете прочитать в полной версии Никиты Потураева "Телеграфу" под названием "До конца войны телемарафон нужен": Никита Потураев о мобилизации, "хороших русских" и выселении РПЦ".

Ранее мы писали о том, что на телемарафон, который украинцы смотрят все меньше, хотят потратить почти 20 млн грн.