Сумма выросла в 8 раз: стало известно, сколько СНБО тратит на заграничные командировки

Чиновники тратят на заграничные поездки бюджетные средства

После обнародования главой парламента Русланом Стефанчуком списка "топ-отпускников" Верховной Рады тема расходов бюджетных средств на эти нужды продолжает набирать обороты. На этот раз стало известно, сколько тратит на заграничные поездки Совет национальной безопасности и обороны.

Эту информацию в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике нардеп Ярослав Железняк. По его словам, в этом году командировочные расходы в СНБО существенно возросли.

"И о тех, кто любит что-то о туристах там рассказывать. Посмотрел, сколько заграничных командировок было осуществлено СНБО с начала войны за счет бюджета… получилась сумма почти в миллион грн (926 тыс. грн)", – написал нардеп.

Железняк также отметил, что за первый год полномасштабного вторжения оплачиваемых командировок в СНБО было на 101 тыс. грн. А уже в 2023 году, по совам нардепа, когда уже был введен запрет на выезд для чиновников, эта сумма выросла в 8 раз, до 825 тыс. грн. В то же время он подчеркнул, что год еще не завершился

Напомним, как ранее писал "Телеграф", председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал свой "рейтинг депутатов-отпускников" в ответ на жалобы народных избранников из партии "ЕС". Они после скандала с запретом на выезд их лидеру Петру Порошенко начали говорить о якобы произвольном ограничении в командировках за пределы Украины.