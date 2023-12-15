Аргументы для Орбана и республиканцев в США. Какие шансы у Украины получить миллиарды

Решение ЕС заблокировал премьер-министр Венгрии

Накануне лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе решили начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Венгрия до последнего угрожала сорвать саммит, но все решилось на самом событии — во время голосования премьер Виктор Орбан вышел из зала. К сожалению, отлучился он ненадолго, потому что уже в тот же день наложил вето на деньги для Украины в 50 млрд евро.

Впоследствии Орбан издал еще один эпический шедевр — написал пост, мол, он "не разрешил отдать деньги венгров", хотя факт участия Венгрии в финансировании дискуссионный. Венгерский друг Путина также заявил, что ЕС принял "плохое решение" начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой, и сказал, что Венгрия сможет заблокировать вступление позже.

В начале второй зимы войны Киев оказался в тяжелом положении. Жизненно важные для выживания Украины пакеты помощи пока под вопросом, ведь колебания происходят и в США.

Евросоюз найдет решение в начале 2024 года

Речь о 50 миллиардах евро для Киева на несколько лет (2024–2027) в виде грантов и ссуд. Их должны выделить в рамках механизма Ukraine Facility, а направлять на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины. Новая более совершенная программа должна заменить старые механизмы поддержки: Европейский инструмент соседства, развития и международного сотрудничества (вместе со составляющей "Восточное партнерство"), NDICI, кредитные программы.

Высокопоставленные должностные лица ЕС успокаивают — Украина свои деньги получит, мол, нужно просто как-то обойти знаменитый "венгерский базар". Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет работать над оперативным решением по финансированию перед новым саммитом Евросоюза в начале 2024 года.

"В начале следующего года будет новое рандеву. И мы, как Комиссия, используем время до тех пор, чтобы убедиться, что что бы ни случилось на следующем Европейском совете, мы будем иметь оперативное решение", — сказала фон дер Ляйен, добавив, что необходимо работать над "альтернативными решениями" если не будет единодушия.

Глава Евросовета Шарль Мишель уже анонсировал, что Евросоюз проведет экстренный саммит в начале 2024 года, чтобы согласовать программу помощи Украине до 2027 года в объеме 50 млрд евро.

"26 стран поддержали (программу помощи Украине), но 26 — недостаточно для принятия решения, поэтому у нас будет специальный саммит в составе 27 стран, чтобы согласовать это предложение", — сказал он.

На вопрос о том, как блок планирует убедить Венгрию, Мишель пошутил: "Это очень хороший вопрос!"

"Мы полны решимости использовать все возможные аргументы, и мы будем работать – с уважением… и мы знаем, что получить единое решение всегда сложно, но это важное решение, которое мы должны принять. И я думаю, что вчерашние дебаты были также поводом тому, чтобы лучше понять, какие могут быть некоторые инструменты, которые могут быть некоторые аргументы, которые мы будем использовать в ближайшие дни, в последующие недели для подготовки следующего заседания Европейского Совета ", — говорит Мишель.

FT цитирует Мишеля, заявив, что лидеры получат второй шанс заключить соглашение на внеочередном саммите, который, как ожидается, состоится в Брюсселе в январе. Несколько лидеров также дали понять, что они могут поддержать пакет поддержки, который не будет включать Венгрию, чтобы обойти вето Орбана. Также издание цитирует Каю Каллас, которая размышляет, что это гораздо сложнее, потому что нужно думать о новых инструментах, а это значит просить разрешение у парламента. Ирландский политик Лео Варадкар сказал, что "возможно, чтобы 26 стран-членов предоставили деньги на двусторонней основе, не из-за структур Европейского Союза".

Но есть опасения, что решение без единодушного консенсуса всех 27 лидеров может ослабить единство ЕС и создать опасный прецедент для будущих решений по внешней политике.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС найдет решение по одобрению финансирования для Украины после вето Орбана. Она заверила, что Украина не останется без поддержки, для этого есть разные способы.

"Уверяю, Украина не останется без поддержки, для этого есть разные способы. Я почти уверена, что мы найдем решение до января", — говорит Каллас.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уверен, что Виктор Орбан подпишет пакет финансовой помощи Украине в новом году. Макрон назвал поступок Орбана актом самоповреждения, мол, тот заблокировал деньги для своей страны.

"Я ожидаю от Виктора Орбана в ближайшие месяцы… чтобы они вели себя как европейцы и не брали политический прогресс в заложники. Мы коллективно хотим верить, что он, кроме позерства, покажет себя ответственным настолько, насколько его будут уважать", — сказал Макрон.

МИД Украины опубликовало заявление, где заявило, что на саммите ЕС все же было достигнуто "принципиальное решение" о создании Украинского фонда в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы. В МИД уточнили, что 50 млрд евро, выделенных Евросоюзом для Украины, будут направляться на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию, а также ускорение интеграции в ЕС.

"Ожидаем завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года, которые позволят как можно быстрее получить соответствующее финансирование", — отметили в ведомстве.

Деньги от США могут положить под елку

Финансирование для Украины связано с внутренней борьбой вокруг иммиграционной политики США. На кону пакет финансирования на 61 миллиард долларов для Украины, за который должны проголосовать вместе с другими вопросами.

Украина в прямом смысле ждет рождественского чуда, ведь переговоры немного ускорились — Сенат продолжил свою работу на следующую неделю, хотя в это время обычно у всех каникул. В случае, если решение не будет вынесено к Рождеству, тогда вопрос о помощи Украине будет рассмотрен в январе.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Палата представителей вчера завершила работу, но в будущем пакете не только помощь Украине, но и Израилю и вопросы пограничной безопасности.

"Демократы начали их (республиканцев, ред.) публично мочить в стиле: "ну вот, кричали-кричали, а сами променяли вопросы безопасности границ на рождественские отпуска". Уже даже Спикер был вынужден как-то реагировать и написать, что Палата не будет ждать, чтобы получить и обсуждать поспешные решения", — пишет Железняк.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Бельгии Александр де Кроо резко высказался по поводу заявлений своего венгерского коллеги Виктора Орбана. По словам де Кроо, Орбану вообще было лучше молчать, чем пытаться что-то сказать на широкий круг.