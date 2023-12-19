Бывший замминистра оспаривал приговор 10 лет тюрьмы: что решил суд

Экс-замминистра подозревают в мошенничестве и не только

Приговор бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку оставили прежним. ВАКС отклонил жалобу адвокатов стороны защиты.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. За решеткой экс-замминистра проведет 10 лет.

Заседание Высшего антикоррупционного суда состоялось во вторник, 19 декабря. Заслушав доводы сторон, было принято решение оставить приговор без изменений.

"Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, поддержал позицию прокурора САП и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты. Таким образом, суд оставил без изменений приговор ВАКС, которым бывший министр приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества", – сказано в сообщении прокуратуры.

Решение вступило в силу с момента провозглашения, но Грымчак имеет право обжаловать его в течение трех месяцев в Верховном суде.

Напомним, что бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак 23 февраля текущего года был признан виновным по нескольким статям УКУ: ч. 4 ст. 190 ("мошенничество"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение"). Задержан он был еще в 2019 году вместе с женой по делу о требовании 1,1 млн долларов взяток за то, чтобы якобы посодействовать в принятии решений определенными чиновниками.

Также по месту жительства замминистра и его жены прошел обыск, а о подозрении им сообщили 15 августа 2019 года. Но замминистра не согласился с обвинениями.

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