Молочная компания "Волошковое поле" запустила работу новой линии разлива ультрапастеризованного молока

С 1 ноября 2023 года ЧАО "Юрия" (ТМ "Волошковое поле") запустило новую линию разлива ультрапастеризованного молока. Таким образом, компания продолжает модернизацию мощностей производства и пошагово реализует план увеличения экспорта.

Об этом сообщил генеральный директор молочной компании "Волошковое поле" Андрей Табалов.

Он добавил, что запуск новой линии производства ультрапастеризованного молока — крупная инвестиция для компании, которая позволит увеличить объемы производства.

"Запуск новой линии — это масштабная инвестиция, которую мы сознательно производим во время войны, потому что мы не стоим на месте. Новая линия позволит не только увеличить объемы производства для украинского рынка, но и увеличить объемы экспорта молочной продукции. У нас амбициозные планы удвоить объемы экспорта молочной продукции, и мы пошагово воплощаем их в жизнь", — сообщил Андрей Табалов.

Как добавил генеральный директор ЧАО "Юрия" Виталий Пустовит, запуск линии по разливу молока длительного хранения в асептической упаковке "Тетра Фино Асептик" был запланирован бизнес-планом на 2023 год.

"Для нас это очень важное событие, мы продолжаем развивать наше предприятие, становиться лучше, работать каждый день на своем месте для приближения нашей победы. Уже очень скоро на полках магазинов вы сможете увидеть молоко "Волошковое поле" в новой упаковке с обновленным дизайном", — рассказывает Виталий Пустовит.

Он также подчеркнул, что ультрапастеризованное молоко ТМ "Волошковое поле" производится исключительно из свежего цельного коровьего молока с использованием процесса ультрапастеризации.

Данный процесс подразумевает подогрев молока до температуры 137ºС в течение 2-3 секунд и затем моментального его охлаждения до 25ºС. Весь процесс производства и расфасовки происходит в замкнутой системе, предохраняющей продукт от нежелательных внешних действий. Пакеты запаиваются ниже уровня жидкости, что означает, что заполняется весь их внутренний объем, и содержимое полностью защищено от окисления.

"Технология производства ультрапастеризованного молока в асептической картонной упаковке не предусматривает использование каких-либо консервантов. Ультрапастеризация является наиболее щадящим способом обработки, позволяющим сохранить органолептические характеристики, состав и питательные свойства молока, необходимые для организма человека. становясь незаменимым помощником на кухне. Потребитель доволен, а это то, что мы ставили перед собой как задачу", — подчеркнул Виталий Пустовит.

Асептическая упаковка, используемая для ультрапастеризованного молока – это шестислойный комбинированный материал, состоящий из картона, полиэтилена и алюминиевой фольги. Каждый пласт упаковки выполняет свою функцию.

Картон обеспечивает упаковке жесткость и удобную для хранения и транспортировки форму, полиэтиленовые слои предохраняют от влаги и обеспечивают герметичность, слой алюминиевой фольги защищает от света и воздуха. Таким образом, многослойный асептический материал обеспечивает продолжительное безопасное хранение продукта, создавая эффективный барьер против бактерий и других внешних нежелательных действий.

Напоминаем, "Волошковое поле" входит в ТОП-10 крупнейших переработчиков молока в стране. Продукция бренда "Волошковое поле" производится силами ЧАО "Юрия". Компания является крупнейшим производителем молочных продуктов в Черкасской области, экспортируя свою продукцию в 20 стран мира. Владельцами МК "Валосковое поле" являются Александр и Андрей Табалов.