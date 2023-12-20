Три недели без газа и потерянные сотни миллионов налогов — нардеп требует у правительства немедленно восстановить добычу "Укрнефтебурения"

В то время как Украина переживает самую тяжелую зиму за время своей независимости, должностные лица Государственной службы геодезии и недр Украины делают все, чтобы лишить страну примерно 5% газа собственной добычи. Речь идет об аннулировании специального разрешения на пользование недрами, принадлежавшим ЧАО "ПК "Укрнефтебурение".

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Кучеренко, который своими депутатскими обращениями уже три недели с момента остановки добычи пытается обратить внимание чиновников к чрезвычайной ситуации, которая сложилась вокруг предприятия.

При этом большинство государственных институтов понимают бессмысленность этого шага.

Так, в августе 2023 года Государственная служба геологии и недр Украины, получив отказ в суде первой инстанции по иску, инициированному через 3,5 года по прошлогоднему письму ГБР, осознавая все возможные негативные последствия для государства в виде полной остановки добычи газа на одном с крупнейших месторождений страны и потери миллиардов налогов, обращается в апелляционный суд, не сообщив об имеющихся рисках для государства ни ГБР, ни Кабинет Министров и не получив от них согласия, — добилась аннулирования специального разрешения на пользование недрами, принадлежавшего ЧАО "ПК "Укрнефтебурение".

"Это вызывает удивление, ведь ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" на основании договора между Национальным Агентством по выявлению, розыску и управлению активами, полученным преступным путем (АРМА) и ПАО "Укрнафта", на момент подачи апелляционной жалобы господином Опимахом, уже три месяца находилось в управлении последнего, согласно договору управления 90% доходов "ПК "Укрнефтебурение" должны были идти в государственный бюджет", — подчеркивает Алексей Кучеренко.

То есть аннулирование разрешения на пользование недрами привело к остановке добычи природного газа предприятием и напрямую ударило по государственному бюджету.

"Национальное агентство считает, что аннулирование разрешения на пользование недрами во время войны является предпосылками недополучения средств бюджетом страны и создания предпосылок для проведения новых длительных конкурсов по указанному Активу. Остановка деятельности предприятия по добыче газа во время войны является недопустимым фактом и несет угрозу жизнедеятельности и здоровья граждан, энергетической и в целом национальной безопасности страны", — приводит Алексей Кучеренко мнение АРМА в своем обращении.

Согласно данным Алексея Кучеренко, аннулирование специального разрешения привело к остановке добычи от 500 миллионов до 1 миллиарда кубометров газа, а это 5% газового баланса Украины, что несет угрозу энергетической безопасности страны.

В этой связи Алексей Кучеренко в своем обращении предлагает премьер-министру Украины Денису Шмыгалю следующее: